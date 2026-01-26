Павел Саско рассказал, как появилась самая известная пасхалка из "Ведьмака 3: Кровь и Вино"

Геймдизайнер CD Projekt Red Павел Саско в своих соцсетях поделился закулисной историей появления самой известной пасхалки в дополнении "Кровь и Вино" для The Witcher 3. Речь идет о групповом фото команды разработчиков, которое можно найти на самой вершине труднодоступной горы за пределами игрового пространства региона Туссент.

Шел 2016 год, мы завершали работу над "Кровь и Вино". Даниш Маркевич, дизайнер квестов "Ведьмака 3", позвал меня посмотреть на то, что он сделал. Он включил свободную камеру и полетел на ближайшую гору, за пределы игровой зоны. Мы посмеялись, и я это одобрил.

Инициатором этой идеи выступил именно Даниш Маркевич, который также был старшим дизайнером квестов для Cyberpunk 2077 и сейчас работает над The Witcher 4. Саско охарактеризовал коллегу как очень талантливого специалиста с редким сочетанием интуиции и трудолюбия, а также глубоким пониманием технологий и геймдизайна.

Как бывший моддер, он знал, что игроки обязательно попытаются забраться на самую высокую гору, и захотел вознаградить это любопытство игривым способом.

На спрятанном на вершине изображении запечатлена вся команда, разрабатывавшая основную игру. Снимок был сделан во время ежегодного летнего пикника студии, который состоялся после успешного релиза "Ведьмака 3: Дикая Охота" в 2015 году.