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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 35 535 оценок

Павел Саско шутливо ответил на жалобу фанатки из-за слишком большого количества вопросительных знаков на Скеллиге

2BLaraSex 2BLaraSex

Вопросительные знаки, разбросанные по всему Скеллиге, уже много лет являются кошмаром для поклонников Ведьмака 3. Павел Саско решил присоединиться к обсуждению этой темы, ответив на пост одного из игроков в своем характерном стиле. Пользовательница X под ником hanna0polec не сдерживала эмоций и сарказма.

А нельзя было наставить еще больше этих вопросительных знаков на Скеллиге? Черт, я потрачу МЕСЯЦЫ, пока все это зачищу!

На это Павел Саско, работавший дизайнером заданий, шутливо ответил:

Мы старались, но не получилось.

Теперь сложно сказать, говорит ли разработчик правду (действительно ли в CDPR хотели усеять остров и море еще большим количеством вопросиков), или же это просто тонкий троллинг. Учитывая репутацию Саско, скорее второе. Однако в комментариях ему посоветовали исправить это упущение в 4 части.

Индустрия
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11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Gridon

Саско дешево клоунадит, маскируя лень и импотенцию под тонкий троллинг

6
Рикочико

Мало слишком. Надо было больше добавить.

6
North235

Я вчера где-то здесь буквально на это же жаловался :D

4
Dixon_V

Те знаки вопросов на Скеллиге одна из cамых плохих механик, если начать то уже не отпустить это как наркотик и зависимость =))

4
VELENA-RU

Ничего я потратила бессонные ночи на это :D

3
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