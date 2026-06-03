Павел Саско шутливо ответил на жалобу фанатки из-за слишком большого количества вопросительных знаков на Скеллиге

Вопросительные знаки, разбросанные по всему Скеллиге, уже много лет являются кошмаром для поклонников Ведьмака 3. Павел Саско решил присоединиться к обсуждению этой темы, ответив на пост одного из игроков в своем характерном стиле. Пользовательница X под ником hanna0polec не сдерживала эмоций и сарказма.

А нельзя было наставить еще больше этих вопросительных знаков на Скеллиге? Черт, я потрачу МЕСЯЦЫ, пока все это зачищу!

На это Павел Саско, работавший дизайнером заданий, шутливо ответил:

Мы старались, но не получилось.

Теперь сложно сказать, говорит ли разработчик правду (действительно ли в CDPR хотели усеять остров и море еще большим количеством вопросиков), или же это просто тонкий троллинг. Учитывая репутацию Саско, скорее второе. Однако в комментариях ему посоветовали исправить это упущение в 4 части.