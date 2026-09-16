Передача The Witcher 3 другой студии стала для CDPR непростым решением - будто доверили своё дитя кому-то другому

The Witcher 3: Wild Hunt — безусловно, флагманский проект студии CD Projekt Red; спустя примерно 12 лет после выхода игра должна получить третье дополнение под названием Songs of the Past. Поскольку польский разработчик одновременно трудится над несколькими крупными проектами во вселенной «Ведьмака» (включая The Witcher 4), неудивительно, что для создания этого DLC было решено привлечь другую польскую студию.

Известно, что разработкой дополнения — как и ремейка первой части The Witcher — занимается студия Fool’s Theory. Именно ее сотрудники составляют костяк команды, работающей над Songs of the Past (170 из 220 специалистов), а в штате студии трудятся ветераны CD Projekt Red, ранее участвовавшие в создании второй и третьей частей саги о Ведьмаке. Благодаря этому оба коллектива разделяют схожий подход к разработке игр, что стало ключевым фактором при заключении партнёрского соглашения. Как пояснил исполнительный продюсер CDPR Якуб Кутруба в интервью изданию PC Gamer, доверить столь важный проект сторонней студии — задача, сопряжённая с серьёзными опасениями. Чтобы проиллюстрировать свою мысль, он привел аналогию с воспитанием ребёнка.

Да, это пугающая задача, ведь нам небезразлично то, чем мы здесь занимаемся. Как родитель, я тоже дважды подумаю, прежде чем оставить ребёнка на попечение других людей. Но я знаю, что есть люди — помимо меня самого, — которые обеспечат наилучший уход, и, думаю, именно так обстоит дело и в данном случае.

Кутруба подчеркнул, что упомянутые выше бывшие сотрудники CD Projekt Red являются важным активом для студии Fool’s Theory. Благодаря их участию он уверен, что внешняя команда разделяет тот же «настрой» и «философию», что и создатели игр в CDPR. В чем же заключается этот настрой? Если польская студия планирует и дальше сотрудничать с другими компаниями в рамках таких франшиз, как «Ведьмак», потенциальные партнёры должны разделять следующие ценности:

Есть студии — такие, как мы, — которым небезразличны игроки и собственная работа. Для них это не просто бизнес; они стремятся создавать искусство. Мы ведь тоже хотим создавать искусство, верно? Мы рассматриваем игры как искусство, хотя не все подходят к этому так.



Мы обычно ставим перед собой очень высокую планку, и сотрудничество проходит гораздо легче, когда мы понимаем, что разделяем общее видение определённых абстрактных понятий: что такое качество, что такое высокое качество, что такое качество "в стиле CDPR" или что делает историю по-настоящему хорошей.

Ожидается, что именно такое высокое качество мы увидим в грядущем дополнении Songs of the Past. На это недавно намекнул Марчин Блаха, ещё один представитель CD Projekt Red: он рассказал, что DLC будет насыщено сложными моральными дилеммами, которые порой могут вынудить игроков загружать предыдущее сохранение.