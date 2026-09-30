Переработка боевой системы и дерева навыков в ремастере Ведьмака 3 вдохновлена обновлением 2.0 для Cyberpunk 2077

Несмотря на критику из-за проблем с производительностью и визуальной составляющей, обновлённая версия «Ведьмака 3» стала игрой с самым высоким рейтингом в этом году благодаря масштабным улучшениям игрового процесса. Такая реакция демонстрирует эволюцию студии CD Projekt Red с момента выхода этой RPG десять лет назад.

Павел Саско из CDPR отмечает, что эти серьёзные изменения — такие как переработка боевой системы и обновление дерева навыков — во многом вдохновлены изменениями из версии 2.0 для Cyberpunk 2077; кроме того, они будут перенесены и в дополнения к игре.

В интервью изданию VGC Павел Саско рассказал, что CDPR проанализировала мнения критиков и игроков, чтобы устранить главные недостатки «Ведьмака 3» в обновлённой версии, открыто назвав боевую систему самым слабым местом игры.

Также было переработано дерево навыков, и здесь мы использовали значительный опыт, полученный при работе над версией 2.0 для Cyberpunk.

В связи с этим CDPR существенно улучшила набор движений Геральта, включая анимации, добивающие приёмы и перемещение по миру. Все эти изменения были внесены для того, чтобы обновлённая версия «Ведьмака 3» и все дополнения к нему — включая «Баллады прошлого» (Songs of the Past) — воспринимались как единое целое.

Мы многое почерпнули из работы над Cyberpunk 2077. Решения, которые мы впервые внедрили — по сути, обкатали — в Cyberpunk, теперь переносим в обновлённую версию «Ведьмака», поскольку уже понимаем, как они работают.

Обновлённая версия также включает множество технических улучшений: переработанную систему погоды, полноценные отражения, а также технологии трассировки лучей и трассировки путей (path tracing). Реализовать всё это удалось благодаря многолетнему сотрудничеству CDPR с компаниями Nvidia, AMD и Intel в сфере технологий масштабирования изображения для Cyberpunk 2077.

Тем не менее, Саско отмечает, что идея этого ремастера возникла ещё во время выпуска обновления для консолей нового поколения в 2022 году и со временем переросла в полноценный проект.