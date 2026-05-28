Первые детали дополнения "Баллады прошлого" для "Ведьмак 3": масштаб, меч и, конечно же, новые карты для Гвинта

Вчера свершилось то, чего фанаты ждали целое десятилетие: CD Projekt RED официально анонсировала третье масштабное сюжетное дополнение «Баллады прошлого». А уже сегодня студия провела специальную юбилейную трансляцию в честь 10-летия шедеврального DLC «Кровь и Вино», где команда не только предалась теплой ностальгии, но и впервые раскрыла самые интригующие детали грядущего расширения The Witcher 3: Wild Hunt.

Ведущие шоу заявили, что игроков «Баллады прошлого» по своим масштабам и проработке будет сопоставимо с «Кровью и Вином». Нас ждет огромное самостоятельное полноценное DLC. Это гарантирует многие десятки часов свежего контента в новой неизученной среде или фундаментально переработанных землях.

Сюжетные тонкости пока скрываются, однако внимательные поклонники могут найти первый ответ в недавнем поздравительном ролике от авторов. Разработчики призывают приглядеться к видео «Праздника Беллетэйн», выпущенному пару недель назад: именно там создатели заботливо зашифровали ключевые пасхалки-ключи, дающие намёки на суть будущей сюжетной линии Геральта из Ривии в 2027-ом году.

В официальном концепт-арте расширения Белый Волк крепко сжимает на фоне привычных двух мечей на спине некий странный третий меч. Ведущие не стали прямо раскрывать его назначение, но с хитрой ухмылкой подтвердили: этот таинственный клинок имеет центральное и жизненно важное сюжетное значение для истории, и игроки получат к нему непосредственный доступ при запуске. Не обошли создатели стороной и главное развлечение экшен-RPG:

Так что просто готовьтесь: в игре будет ещё больше карт для Гвинта. Всё так же просто!

Остальная геймплейная часть и разборы пока надежно скрыты. CD Projekt RED планирует провести широкомасштабную кампанию презентации игры "ближе к завершению текущего лета". Известно, что огромный стенд с дополнением официально развернут на грядущей игровой выставке Gamescom 2026, на территории которой все участники развлекательной секции впервые лично ознакомятся со следующей главой в жизни Белого волка.

Во время прощания на трансялции создатели напоследок подтвердили факт создания системы встроенной поддержки кроссплатформенных модов. Простыми словами: консольщики также не забыты и когда-нибудь после ПК дождутся заветного старта программы запуска фанатских квестов и модов для приставки. Ну а напоследок сообщили, что продажи игры достигли уже 65 миллион копий.