Первый мод для The Witcher 3 на базе REDkit добавляет карту из оригинальной The Witcher

CD Projekt RED сегодня выпустила инструменты для моддинга REDkit для The Witcher 3, и ее первый мод только что появился в Интернете. Этот мод переносит все карты из первой игры «Ведьмак» в TW3, позволяя вам исследовать его мир.
Как отметил моддер, это довольно несложная попытка портировать карты «Ведьмака» через REDkit. Когда дело доходит до улучшения визуального оформления этих карт, есть много возможностей для улучшения. Так что будем надеяться, что либо AngryCatster, либо какой-нибудь другой моддер продолжит над ними работать.
Если быть более точным, этот мод объединяет карты Вызимской дамбы, Храмового квартала, Торгового квартала и Старой Вызимы в один цельный уровень.
Однако, этим модом есть некоторые проблемы. Например, очень легко выпасть за пределы карты, поскольку в оригинальной игре не было особой вертикальной мобильности. Некоторая геометрия может выглядеть необычно, а все материалы являются только диффузными (это означает отсутствие нормалей или других PBR-текстур). Плюс некоторые текстуры местности неправильные.
Скачать мод можно бесплатно прямо с нашего сайта.
Глядишь, мододелы и свой ремейк заделают)
Уже делают DLC
// Андрей Катериничев
И глядишь по лучше прожектов..:)
Ссылка на видео в нормальном плеере https://youtu.be/6mqbQ-WxLuk?si=kemo0xlMbCGpcM-0
Во пошла возня, чую надо ставить Геральта на установку )))
в первом он казался намного меньше
Блин это оч крутая новость. Официальная поддержка модов которая продлит жизнь игре на много миллионов лет.
какой-то хитры план по бесплатному трудоустройству мододелов на ремастер первой части) тюлени на энтузиазме делают моды, реды создают из этого тот самый ремастер, который в разработке
Яйца чешутся
поправте меня если я ошибаюсь, REDKit это же полноценный доступ к движку вроде UDK, CryEngine SDK, Unity или подобных? или просто редактор внутриигровой? не совсем понял.
игре уже 10 лет, только вдумайтесь
И это только начало.
Странно, что не сиджея сделали // Александр Ковалёв