Первый мод для The Witcher 3 на базе REDkit добавляет карту из оригинальной The Witcher

CD Projekt RED сегодня выпустила инструменты для моддинга REDkit для The Witcher 3, и ее первый мод только что появился в Интернете. Этот мод переносит все карты из первой игры «Ведьмак» в TW3, позволяя вам исследовать его мир.

Как отметил моддер, это довольно несложная попытка портировать карты «Ведьмака» через REDkit. Когда дело доходит до улучшения визуального оформления этих карт, есть много возможностей для улучшения. Так что будем надеяться, что либо AngryCatster, либо какой-нибудь другой моддер продолжит над ними работать.

Если быть более точным, этот мод объединяет карты Вызимской дамбы, Храмового квартала, Торгового квартала и Старой Вызимы в один цельный уровень.

Однако, этим модом есть некоторые проблемы. Например, очень легко выпасть за пределы карты, поскольку в оригинальной игре не было особой вертикальной мобильности. Некоторая геометрия может выглядеть необычно, а все материалы являются только диффузными (это означает отсутствие нормалей или других PBR-текстур). Плюс некоторые текстуры местности неправильные.

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