"Песни прошлого": в сети заметили возможное название нового сюжетного DLC для The Witcher 3

Вокруг The Witcher 3 неожиданно снова разгорелся настоящий ажиотаж. Незадолго до юбилейной трансляции, посвящённой 10-летию дополнения "Кровь и вино", в сети появилась утечка, связанная с предполагаемым третьим сюжетным DLC для культовой RPG CD Projekt Red.

По сообщениям пользователей, в REDlauncher — официальном лаунчере CD Projekt — якобы всплыло название нового дополнения: Piesni Przeszlosci, что переводится как «Песни прошлого». Более того, рядом с упоминанием DLC якобы присутствовала фраза о выходе дополнения в 2027 году.

На данный момент студия никак не подтверждала существование нового сюжетного расширения для The Witcher 3, поэтому ко всей информации стоит относиться исключительно как к слуху. Тем не менее сама ситуация выглядит любопытно. CD Projekt Red буквально накануне анонсировала специальный стрим к юбилею Blood and Wine, который состоится 28 мая в 18:00 по московскому времени. И фанаты уже начали активно строить теории о возможном «сюрпризе» во время трансляции.

Интересно и то, что The Witcher 3 остаётся одной из немногих RPG, вокруг которой спустя десять лет всё ещё способны вспыхивать такие обсуждения. Даже простая утечка названия мгновенно разлетелась по сообществу и вновь заставила игроков говорить о возвращении Геральта.

Пока сложно сказать, идёт ли речь о полноценном сюжетном дополнении, технической ошибке лаунчера или просто чьём-то розыгрыше. Но сам факт того, что фанаты готовы снова массово вернуться в мир Ведьмака спустя десятилетие после релиза Blood and Wine, отлично показывает, насколько сильным культурным феноменом остаётся The Witcher 3.