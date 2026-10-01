ПК-версия ремастера The Witcher 3 получила хотфикс 5.00c - исправления сейвов, звука, производительности

Для PC-версий The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered вышел хотфикс 5.00c. Обновление уже доступно в Steam, GOG, Epic Games Store, Battle.net и Xbox Play Anywhere.

Разработчики исправили несколько проблем, связанных с сохранениями, звуком, производительностью и визуальной частью игры:

Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было сохранять или загружать игру, если путь к папке «Документы» содержал специальные символы.

Исправлена проблема, при которой после перехода между вкладками меню паузы громкость озвучки могла значительно снижаться относительно остальных звуков.

Внесены различные визуальные корректировки в Велене: изменены Bloom-эффекты, освещение растительности, насыщенность цветов и освещение при использовании Path Tracing.

Отменено изменение, вызывавшее у некоторых пользователей серьёзные проблемы с производительностью и графикой при включённом HairWorks.

Исправлена ошибка с сохранением настроек маркетинговой телеметрии.

В версии для GOG исправлена проблема, из-за которой полученные достижения не появлялись в списке разблокированных.

Исправлена ошибка, не позволявшая запускать классическую версию игры 1.32.

CD Projekt Red также поблагодарила игроков за терпение и сообщила, что продолжает расследовать поступающие сообщения о других проблемах ремастера.