По словам разработчика, The Witcher 3 помогла популяризировать взрослые темы в играх

The Witcher 3 — одна из тех игр, которые до сих пор используются в качестве эталона, с которым сравнивают будущие RPG. The Elder Scrolls V: Skyrim и The Witcher 3, пожалуй, самые популярные RPG, обе из которых внесли значительный вклад в игровую индустрию. Последняя внесла свой вклад во многих аспектах, и расширение темы для взрослых в играх было одним из них.

В разговоре с Gamesradar+ Павел Саско, заместитель директора Cyberpunk 2077 и ведущий дизайнер квестов в Ведьмаке 3, рассказал, что последняя игра из серии Ведьмак внесла значительный вклад в популяризацию темы для взрослых в играх.

Он сказал, что в эпоху The Witcher 2 тема для взрослых была пресной и была сосредоточена всего на двух вещах, но последняя игра в серии изменила это.

Игры для взрослых в основном ассоциировались с двумя вещами. Одной из них была агрессия, просто убийство. А второй — нагота. Было бы невероятно думать, что The Witcher 3 добавила что-то к этому. Я думаю, это было частью более широкого процесса.

Саско объяснил, что к тому времени, пока The Witcher 3 была в разработке, разработчики достигли определённого возраста, когда прямое кровопролитие уже не казалось приятным; вместо этого они хотели сделать что-то большее.

Благодаря этому разработчики смогли внедрить инновации и создать одну из самых запоминающихся и лучших игр в истории игр. Хотя Саско признает вклад этой игры в популяризацию тем для взрослых, он согласен, что она не создала волну.