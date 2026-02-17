ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
Полное издание The Witcher 3 и Kingdom Come: Deliverance 2 пополнят библиотеку Xbox Game Pass уже скоро

Gutsz Gutsz

Компания Microsoft продолжает усиливать свой подписочный сервис проверенными временем блокбастерами. Студия CD Projekt RED официально объявила, что одна из самых высокооцененных игр в истории индустрии возвращается в каталог Xbox Game Pass. А вдобавок к этому геймеры получат лучшую RPG прошлого года — Kingdom Come: Deliverance 2.

Начиная с 19 февраля 2026 года, подписчики тарифов Game Pass Premium и Ultimate на консолях Xbox Series X|S и Xbox One получат доступ к The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition. Это издание включает в себя не только оригинальную 100-часовую кампанию, но и оба масштабных сюжетных дополнения — «Каменные сердца» и «Кровь и Вино», которые многие фанаты ценят даже выше основного сюжета.

Вместе с Ведьмаком владельцы подписки Game Pass также получат Kingdom Come: Deliverance 2, который будет включает в ПК версию сервиса. RPG от Warhorse появится там уже 3 марта. Среди других игр будет EA Sports College Football 26, TCG Card Shop Simulator, Dice A Million, Towerborne и Final Fantasy III.

Стоит отметить, что в этот раз «зеленые» выступают в роли догоняющих. Владельцы консолей Sony получили аналогичный подарок раньше: «Ведьмак 3» стал доступен в расширенном каталоге подписки PlayStation Plus еще в прошлом году. Теперь же возможность отправиться на поиски Цири без покупки полной версии игры есть у пользователей обеих ведущих платформ.

Для новичков это отличный повод прикоснуться к легенде, чей общий тираж превысил 60 миллионов копий. Однако и ветеранам серии, возможно, стоит освежить навыки фехтования. В сети не утихают разговоры о том, что CD Projekt RED готовит для игры неожиданный сюрприз. Подробнее об этом читайте в нашей прошлой новости:

Польский инсайдер подтверждает, что будущее DLC для The Witcher 3 добавит целый регион

Выход в Game Pass может стать отличным прогревом аудитории перед возможными новыми анонсами в игровой вселенной "Ведьмака".

