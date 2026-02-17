Полное издание The Witcher 3 и Kingdom Come: Deliverance 2 пополнят библиотеку Xbox Game Pass уже скоро

Компания Microsoft продолжает усиливать свой подписочный сервис проверенными временем блокбастерами. Студия CD Projekt RED официально объявила, что одна из самых высокооцененных игр в истории индустрии возвращается в каталог Xbox Game Pass. А вдобавок к этому геймеры получат лучшую RPG прошлого года — Kingdom Come: Deliverance 2.

Начиная с 19 февраля 2026 года, подписчики тарифов Game Pass Premium и Ultimate на консолях Xbox Series X|S и Xbox One получат доступ к The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition. Это издание включает в себя не только оригинальную 100-часовую кампанию, но и оба масштабных сюжетных дополнения — «Каменные сердца» и «Кровь и Вино», которые многие фанаты ценят даже выше основного сюжета.

Вместе с Ведьмаком владельцы подписки Game Pass также получат Kingdom Come: Deliverance 2, который будет включает в ПК версию сервиса. RPG от Warhorse появится там уже 3 марта. Среди других игр будет EA Sports College Football 26, TCG Card Shop Simulator, Dice A Million, Towerborne и Final Fantasy III.

Стоит отметить, что в этот раз «зеленые» выступают в роли догоняющих. Владельцы консолей Sony получили аналогичный подарок раньше: «Ведьмак 3» стал доступен в расширенном каталоге подписки PlayStation Plus еще в прошлом году. Теперь же возможность отправиться на поиски Цири без покупки полной версии игры есть у пользователей обеих ведущих платформ.

Для новичков это отличный повод прикоснуться к легенде, чей общий тираж превысил 60 миллионов копий. Однако и ветеранам серии, возможно, стоит освежить навыки фехтования. В сети не утихают разговоры о том, что CD Projekt RED готовит для игры неожиданный сюрприз. Подробнее об этом читайте в нашей прошлой новости:

Выход в Game Pass может стать отличным прогревом аудитории перед возможными новыми анонсами в игровой вселенной "Ведьмака".