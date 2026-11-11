Польский голос Геральта в The Witcher 3: Songs of the Past вернут с помощью ИИ - с благословения актера

В CD Projekt RED решили воспользоваться современными возможностями генеративного ИИ для польской озвучки Геральта из Ривии в грядущем масштабном дополнении The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past. Помощь нейросетей потребовалась из-за тяжелых проблем со здоровьем, с которыми столкнулся бессменный актер озвучки персонажа Яцек Розэнек.

В 2019 году Розэнек перенес обширный инсульт, после которого на несколько месяцев полностью утратил способность говорить. Восстановление речи заняло годы тяжелой реабилитации — актеру приходилось тренировать голосовые связки по 6–7 часов ежедневно, чтобы к 2021 году вернуть базовые речевые функции. Розэнек нашел в себе силы лично вернуться в студию и записать новые реплики для Songs of the Past, однако последствия болезни все же дали о себе знать. Как сообщается, тембр актера стал заметно более низким и грубым, что не сильно выделяется на фоне оригинального дубляжа.

В связи с этим CD Projekt RED приняла решение с помощью ИИ скорректировать новые записи, приблизив их к каноничному звучанию Геральта многолетней давности. Разработчики подчеркнули, что обработка голоса нейросетями проводится с полного согласия и личного благословения самого Яцека Розэнека.

Напомним, ранее разработчики уже раскрыли детали дополнения, познакомив сообщество с новыми монстрами, колоритными обитателями региона Леттен и даже намекнув на возможность для Геральта закрутить новый роман.

В Songs of the Past игроки отправятся в неизведанные живописные земли, столкнутся с невиданными чудовищами и опробуют свежий боевой арсенал, включая новое оружие — боевую цепь.