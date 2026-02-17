ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 35 137 оценок

Польский инсайдер подтверждает, что будущее DLC для The Witcher 3 добавит целый регион

Gutsz Gutsz

Разговоры о внезапном возвращении легендарной The Witcher 3: Wild Hunt не утихают. Еще недавно идея выпуска третьего сюжетного расширения для игры 2015 года казалась фантастикой, но сегодня доказательств его существования становится всё больше. Свежие утечки из Польши проливают свет на масштаб грядущего обновления, и, если верить слухам, нас ждет нечто гораздо большее, чем просто пара новых квестов по новым локациям.

По информации инсайдера под ником B1Rabbit, ссылающегося на авторитетного польского журналиста «UV o grach», новое DLC будет полноценным дополнением с совершенно новым регионом. Согласно данным от декабря 2025 года, журналист знал о разработке расширения на протяжении последних двух лет.

Новая глава саги в пустыне: польские журналисты раскрывают детали будущего дополнения для The Witcher 3

Наиболее вероятной локацией, куда занесет судьба Геральта (или, возможно, Цири), все еще называют Зерриканию — экзотическую землю драконов и алхимии, несмотря на другие правдоподобные варианты. Версия, цитируемая источником, предполагает добавление территорий «по соседству с Веленом». Главной целью DLC станет роль «сюжетного моста» между третьей и будущей четвертой частью саги. Ожидается, что релиз дополнения ознаменует старт рекламной кампании The Witcher 4.

Эти слухи подтверждаются и необычной активностью самих игроков, которым удается раньше времени создавать контент на ту же тематику. Совсем недавно мы рассказывали о российском моддере, который, вдохновившись тизерами CD Projekt RED, выпустил собственный сюжетный мод.

Российский разработчик выпустил для The Witcher 3 сюжетное дополнение о новых приключениях Цири

Предполагается, что анонс DLC состоится летом, возможно, уже в июне 2026 года).Релиз дополнения также не заставит себя долго ждать. Если слухи верны, это станет одним из самых масштабных "камбэков" в истории индустрии, на уровне поддержки, которую оказывают Skyrim спустя десятилетия. Хотя CD Projekt RED явно сделает более интересный ход, чем просто переиздание для современных платформ.

Комментарии:  26
Ваш комментарий
Tommy451
ссылающегося на авторитетного польского журналиста «UV o grach»

авторитетный польский ютубер с 22к подписотой, ладно

sa1958

Ну и ладненько, если выйдет, то хорошо.

Ивасик

Волшебное слово - "если".

sa1958 Ивасик

Потому так и написал.

Death to Spies

Не будет никакого DLC для игры 11 летней давности! Все это будет сразу в 4 части, зачем выпускать DLC, когда можно сделать это в новой части!

DARKANGEL88

Для Diablo II новый герой вышел спустя 26 лет после выхода игры)))

oleg21412

Чел...🙄🙄🙄

Антонио 888

После выхода DLC игра потребует

1. Денег.

2. Видеокарты RTX50хх серии и процессоры Ryzen 9ххх.

3. Windows 11.

4. Русификатор.

5. Исправления обилия багов.

6. Новые модификации.

Beckinsale

Фанаты которые ждут новостей по игре, читают, что будет новое DLC для Ведьмака 3 и новый регион.

NРС
Kenn1y

Логичнее будет делать за Цири, можно будет со стороны посмотреть на Геральта, хотя, можно и за Геральта интересную историю сделать.

МАХАН МАХАНОВИЧ

Посмотрим на дизайн цири под конец длц, как она докатилась до трав

Kenn1y МАХАН МАХАНОВИЧ

Поэтому и решили сделать DLC, чтобы снять этот вопрос.

saa0891
Польский инсайдер подтверждает, что будущее DLC для The Witcher 3 добавит целый регион

Конечно добавят, и не один, но только в четвертой части.

А так на самом деле было бы классно получить ДЛС про Цири и как она путешествовала по другим мирам, очень жаль что Проджекты в Ведьмаке 4 отказались от способностей Цири можно было так сюжет заверять с тонной необычных локаций и миров, классными механиками, скилами и боевой системой, да и в целом как то нелогично и глупо сливать все что было в Ведьмаке 3 и вокруг чего все и вертелось.

Кей Овальд

Только бы не Зеррикания...

Lvinomord

Жаль,что озвучка длс явно в пролете....

Рикочико

Пока не ясно. Для переиздания Ведьмака 3 для до озвучки новых реплик все таки позвали актеров.

2
Lvinomord Рикочико

Мне кажется будет как с Киберпанком,но очень хочется ошибиться....

HellowRainbow

Причем даже если будет озвучка от Механиков или кого еще, то Кузнецову чсв непозволит участвовать

Shimuto

Русскую озвучку ждать не стоит да? Ну тогда будем ждать нейроозвучку с теме же голосами как было в Пёсьем городе для киберпука

WHisKY Del

Нейроозвучка пока ещё в плачевном состоянии, 70-80% будет звучать хорошо. Но остальные 20-30% это будет не та интонация, не то ударение, это сильно портит общую картину.

ALEX-220 WHisKY Del

нет, есть уже норм

WHisKY Del ALEX-220

Нету, никто не переводит большие объемы голоса, контролируя каждую реплику, поправляя там все ударения и тп. Только те обьемы, которые необходимы чтобы смонтировать ролик, типа ребята скидывается, вот пример, и там всегда все красиво и хорошо. А когда уже в игре сталкиваешься с остальным объемом перевода... А там всегда будут эти корявые интонации и ударения, всегда. Я сам жду когда уже нейронка таки научатся все делать правильно, понимать контекст, знать особенности языка и тп.

AlexMort

Дайте Офир, а не Велен 2.0 в виде Ковира!

