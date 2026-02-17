Польский инсайдер подтверждает, что будущее DLC для The Witcher 3 добавит целый регион

Разговоры о внезапном возвращении легендарной The Witcher 3: Wild Hunt не утихают. Еще недавно идея выпуска третьего сюжетного расширения для игры 2015 года казалась фантастикой, но сегодня доказательств его существования становится всё больше. Свежие утечки из Польши проливают свет на масштаб грядущего обновления, и, если верить слухам, нас ждет нечто гораздо большее, чем просто пара новых квестов по новым локациям.
По информации инсайдера под ником B1Rabbit, ссылающегося на авторитетного польского журналиста «UV o grach», новое DLC будет полноценным дополнением с совершенно новым регионом. Согласно данным от декабря 2025 года, журналист знал о разработке расширения на протяжении последних двух лет.
Наиболее вероятной локацией, куда занесет судьба Геральта (или, возможно, Цири), все еще называют Зерриканию — экзотическую землю драконов и алхимии, несмотря на другие правдоподобные варианты. Версия, цитируемая источником, предполагает добавление территорий «по соседству с Веленом». Главной целью DLC станет роль «сюжетного моста» между третьей и будущей четвертой частью саги. Ожидается, что релиз дополнения ознаменует старт рекламной кампании The Witcher 4.
Эти слухи подтверждаются и необычной активностью самих игроков, которым удается раньше времени создавать контент на ту же тематику. Совсем недавно мы рассказывали о российском моддере, который, вдохновившись тизерами CD Projekt RED, выпустил собственный сюжетный мод.
Предполагается, что анонс DLC состоится летом, возможно, уже в июне 2026 года).Релиз дополнения также не заставит себя долго ждать. Если слухи верны, это станет одним из самых масштабных "камбэков" в истории индустрии, на уровне поддержки, которую оказывают Skyrim спустя десятилетия. Хотя CD Projekt RED явно сделает более интересный ход, чем просто переиздание для современных платформ.
авторитетный польский ютубер с 22к подписотой, ладно
Ну и ладненько, если выйдет, то хорошо.
Волшебное слово - "если".
Потому так и написал.
Не будет никакого DLC для игры 11 летней давности! Все это будет сразу в 4 части, зачем выпускать DLC, когда можно сделать это в новой части!
Для Diablo II новый герой вышел спустя 26 лет после выхода игры)))
Чел...🙄🙄🙄
После выхода DLC игра потребует
1. Денег.
2. Видеокарты RTX50хх серии и процессоры Ryzen 9ххх.
3. Windows 11.
4. Русификатор.
5. Исправления обилия багов.
6. Новые модификации.
Фанаты которые ждут новостей по игре, читают, что будет новое DLC для Ведьмака 3 и новый регион.
Логичнее будет делать за Цири, можно будет со стороны посмотреть на Геральта, хотя, можно и за Геральта интересную историю сделать.
Посмотрим на дизайн цири под конец длц, как она докатилась до трав
Поэтому и решили сделать DLC, чтобы снять этот вопрос.
Конечно добавят, и не один, но только в четвертой части.
А так на самом деле было бы классно получить ДЛС про Цири и как она путешествовала по другим мирам, очень жаль что Проджекты в Ведьмаке 4 отказались от способностей Цири можно было так сюжет заверять с тонной необычных локаций и миров, классными механиками, скилами и боевой системой, да и в целом как то нелогично и глупо сливать все что было в Ведьмаке 3 и вокруг чего все и вертелось.
Только бы не Зеррикания...
Жаль,что озвучка длс явно в пролете....
Пока не ясно. Для переиздания Ведьмака 3 для до озвучки новых реплик все таки позвали актеров.
Мне кажется будет как с Киберпанком,но очень хочется ошибиться....
Причем даже если будет озвучка от Механиков или кого еще, то Кузнецову чсв непозволит участвовать
Русскую озвучку ждать не стоит да? Ну тогда будем ждать нейроозвучку с теме же голосами как было в Пёсьем городе для киберпука
Нейроозвучка пока ещё в плачевном состоянии, 70-80% будет звучать хорошо. Но остальные 20-30% это будет не та интонация, не то ударение, это сильно портит общую картину.
нет, есть уже норм
Нету, никто не переводит большие объемы голоса, контролируя каждую реплику, поправляя там все ударения и тп. Только те обьемы, которые необходимы чтобы смонтировать ролик, типа ребята скидывается, вот пример, и там всегда все красиво и хорошо. А когда уже в игре сталкиваешься с остальным объемом перевода... А там всегда будут эти корявые интонации и ударения, всегда. Я сам жду когда уже нейронка таки научатся все делать правильно, понимать контекст, знать особенности языка и тп.
Дайте Офир, а не Велен 2.0 в виде Ковира!