Польский инсайдер подтверждает, что будущее DLC для The Witcher 3 добавит целый регион

Разговоры о внезапном возвращении легендарной The Witcher 3: Wild Hunt не утихают. Еще недавно идея выпуска третьего сюжетного расширения для игры 2015 года казалась фантастикой, но сегодня доказательств его существования становится всё больше. Свежие утечки из Польши проливают свет на масштаб грядущего обновления, и, если верить слухам, нас ждет нечто гораздо большее, чем просто пара новых квестов по новым локациям.

По информации инсайдера под ником B1Rabbit, ссылающегося на авторитетного польского журналиста «UV o grach», новое DLC будет полноценным дополнением с совершенно новым регионом. Согласно данным от декабря 2025 года, журналист знал о разработке расширения на протяжении последних двух лет.

Наиболее вероятной локацией, куда занесет судьба Геральта (или, возможно, Цири), все еще называют Зерриканию — экзотическую землю драконов и алхимии, несмотря на другие правдоподобные варианты. Версия, цитируемая источником, предполагает добавление территорий «по соседству с Веленом». Главной целью DLC станет роль «сюжетного моста» между третьей и будущей четвертой частью саги. Ожидается, что релиз дополнения ознаменует старт рекламной кампании The Witcher 4.

Эти слухи подтверждаются и необычной активностью самих игроков, которым удается раньше времени создавать контент на ту же тематику. Совсем недавно мы рассказывали о российском моддере, который, вдохновившись тизерами CD Projekt RED, выпустил собственный сюжетный мод.

Предполагается, что анонс DLC состоится летом, возможно, уже в июне 2026 года).Релиз дополнения также не заставит себя долго ждать. Если слухи верны, это станет одним из самых масштабных "камбэков" в истории индустрии, на уровне поддержки, которую оказывают Skyrim спустя десятилетия. Хотя CD Projekt RED явно сделает более интересный ход, чем просто переиздание для современных платформ.