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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 29 430 оценок

Пользователь перенес в The Witcher 3: Wild Hunt дополнение для первой игры

butcher69
Новости

Геймер с ником Lisu создал модификацию для The Witcher 3: Wild Hunt, в которой перенес обновленное дополнение первой части игры — "Цена нейтралитета". Это DLC вышло в 2008 году в составе "Серебряного издания" и не являлось адаптацией рассказов Анджея Сапковского. Сюжет дополнения разворачивается до событий основной истории.

В "Цене нейтралитета" Геральт приезжает в Каэр Морхен для отдыха, но вскоре оказывается вовлеченным в новые приключения. Рядом с крепостью появляется чародейка Сабрина Глевиссиг из Ложи, преследующая девушку по имени Дейдра — ещё одно Дитя-Неожиданность, предназначенное ведьмаку Эскелю.

Для создания ремастера модификации Lisu использовал официальный инструмент REDkit, что позволило перенести большую часть контента в Ведьмак 3. Однако некоторые сцены пока ещё находятся в разработке и будут добавлены позже.

The Witcher 3 "Цена нейтралитета - ремастер DLC из первой игры"

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Ozz-VeriN

Жду ремастер первой части с сохранением боевой системы!

4
KPAHbl4

я уверен что сохранения боевой системы не будет((

0
AchingGarrison

Как бы ремейк мутят.

0
cheezypizey

Когда-нибудь, перенесут полностью первую и вторую части на движок третьей, было бы замечательно

1
0ncnjqybr

Когда перенесут, уже давно ремейки выйдут.

3
KPAHbl4 0ncnjqybr

ну если бы они не взяли на работу чела который пролог первой части перенес то он бы уже наверное пол игры точно сделал бы и это было бы точно быстрее чем ждать ремейка))

0
Stasonich_spb

Нуу перенеси,инструментарий в свободном доступе....губа не дура.

-1
cheezypizey Stasonich_spb

Если бы я умел, этого коммента тут не было бы

0
Stasonich_spb cheezypizey

Осваивай инструментарий.

-1
PeaceDuke72

Вот в этом DLC решение по главному сюжету зависело от одного вопроса. Могут ли каэдвенцы чем-то угрожать ведьмакам?
С одной стороны, порубить кучку стражников и чародейку- это не проблема. С точки зрения геймплея чародеи- довольно лёгкие мини-боссы во всех частях.
С другой- грамота, означающая проблемы с королевской армией- вполне серьёзный аргумент, чтобы выдать девочку.
Да и дрожание амулета- вполне серьёзный повод заподозрить, что "проклятие чёрного солнца"- реально.
Я прошёл по обоим вариантам, а как вы поступили?

0
Кей Овальд

Любопытное начинание, надеюсь доведёт до ума.

0