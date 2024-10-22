Пользователь перенес в The Witcher 3: Wild Hunt дополнение для первой игры

Геймер с ником Lisu создал модификацию для The Witcher 3: Wild Hunt, в которой перенес обновленное дополнение первой части игры — "Цена нейтралитета". Это DLC вышло в 2008 году в составе "Серебряного издания" и не являлось адаптацией рассказов Анджея Сапковского. Сюжет дополнения разворачивается до событий основной истории.
В "Цене нейтралитета" Геральт приезжает в Каэр Морхен для отдыха, но вскоре оказывается вовлеченным в новые приключения. Рядом с крепостью появляется чародейка Сабрина Глевиссиг из Ложи, преследующая девушку по имени Дейдра — ещё одно Дитя-Неожиданность, предназначенное ведьмаку Эскелю.
Для создания ремастера модификации Lisu использовал официальный инструмент REDkit, что позволило перенести большую часть контента в Ведьмак 3. Однако некоторые сцены пока ещё находятся в разработке и будут добавлены позже.
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Жду ремастер первой части с сохранением боевой системы!
я уверен что сохранения боевой системы не будет((
Как бы ремейк мутят.
Когда-нибудь, перенесут полностью первую и вторую части на движок третьей, было бы замечательно
Когда перенесут, уже давно ремейки выйдут.
ну если бы они не взяли на работу чела который пролог первой части перенес то он бы уже наверное пол игры точно сделал бы и это было бы точно быстрее чем ждать ремейка))
Нуу перенеси,инструментарий в свободном доступе....губа не дура.
Если бы я умел, этого коммента тут не было бы
Осваивай инструментарий.
Вот в этом DLC решение по главному сюжету зависело от одного вопроса. Могут ли каэдвенцы чем-то угрожать ведьмакам?
С одной стороны, порубить кучку стражников и чародейку- это не проблема. С точки зрения геймплея чародеи- довольно лёгкие мини-боссы во всех частях.
С другой- грамота, означающая проблемы с королевской армией- вполне серьёзный аргумент, чтобы выдать девочку.
Да и дрожание амулета- вполне серьёзный повод заподозрить, что "проклятие чёрного солнца"- реально.
Я прошёл по обоим вариантам, а как вы поступили?
Любопытное начинание, надеюсь доведёт до ума.