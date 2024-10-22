Пользователь перенес в The Witcher 3: Wild Hunt дополнение для первой игры

Геймер с ником Lisu создал модификацию для The Witcher 3: Wild Hunt, в которой перенес обновленное дополнение первой части игры — "Цена нейтралитета". Это DLC вышло в 2008 году в составе "Серебряного издания" и не являлось адаптацией рассказов Анджея Сапковского. Сюжет дополнения разворачивается до событий основной истории.

В "Цене нейтралитета" Геральт приезжает в Каэр Морхен для отдыха, но вскоре оказывается вовлеченным в новые приключения. Рядом с крепостью появляется чародейка Сабрина Глевиссиг из Ложи, преследующая девушку по имени Дейдра — ещё одно Дитя-Неожиданность, предназначенное ведьмаку Эскелю.

Для создания ремастера модификации Lisu использовал официальный инструмент REDkit, что позволило перенести большую часть контента в Ведьмак 3. Однако некоторые сцены пока ещё находятся в разработке и будут добавлены позже.

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