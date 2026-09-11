Посетители PAX Australia смогут увидеть закрытую демонстрацию дополнения Songs of the Past для The Witcher 3

Дополнение Songs of the Past для The Witcher 3: Wild Hunt получит новую закрытую демонстрацию на PAX Australia 2026. В субботу, 11 октября, посетители выставки смогут увидеть эксклюзивный показ игры и поучаствовать в панели обсуждения с разработчиками из CD Projekt RED и Fool's Theory.

Ранее Songs of the Past уже демонстрировали прессе на Gamescom 2026, где дополнение получило положительные первые впечатления. PAX Australia станет следующей возможностью увидеть проект до его релиза.

Songs of the Past станет третьим и финальным сюжетным дополнением к The Witcher 3. История сосредоточится на Лютике и отправит Геральта в совершенно новый регион — Леттен, созданный специально для DLC. Выход дополнения ожидается в 2027 году.