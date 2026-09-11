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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 35 864 оценки

Посетители PAX Australia смогут увидеть закрытую демонстрацию дополнения Songs of the Past для The Witcher 3

monk70 monk70

Дополнение Songs of the Past для The Witcher 3: Wild Hunt получит новую закрытую демонстрацию на PAX Australia 2026. В субботу, 11 октября, посетители выставки смогут увидеть эксклюзивный показ игры и поучаствовать в панели обсуждения с разработчиками из CD Projekt RED и Fool's Theory.

Ранее Songs of the Past уже демонстрировали прессе на Gamescom 2026, где дополнение получило положительные первые впечатления. PAX Australia станет следующей возможностью увидеть проект до его релиза.

Songs of the Past станет третьим и финальным сюжетным дополнением к The Witcher 3. История сосредоточится на Лютике и отправит Геральта в совершенно новый регион — Леттен, созданный специально для DLC. Выход дополнения ожидается в 2027 году.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Egik81

Толку, если потом видимо нельзя будет об этом рассказать.