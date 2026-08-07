Последний сезон "Ведьмака" не выйдет в 2026 году - СМИ

Съемки завершили еще год назад

Пятый и финальный сезон сериала «Ведьмак» выйдет позже, чем планировалось изначально. По данным портала What’s on Netflix, релиз шоу перенесен с 2026 на 2027 год. Представители стримингового сервиса Netflix информацию пока не прокомментировали.

Ранее Netflix планировал выпустить продолжение в 2026 году и активно упоминал его в промоматериалах. Однако недавно проект пропал из списков релизов на сайте.

Съемки пятого сезона завершились еще в сентябре 2025 года — незадолго до премьеры четвертого сезона. Задержка, по данным СМИ, связана с длительным этапом постпродакшна, требующим сложной работы над визуальными эффектами и боевыми сценами.

В пятом сезоне «Ведьмака» Геральт и Йеннифэр будут пытаться спасти Цири, а также исполнить свое последнее желание — воссоединиться как семья. Однако им придется столкнуться с различными препятствиями и врагами, которых они не встречали прежде.

Ведущие актеры сериала «Ведьмак»:

Лиам Хемсворт — Геральт из Ривии;

Аня Чалотра — Йеннифэр из Венгерберга;

Фрейя Аллан — княжна Цирилла.

Четвертый сезон вышел в конце октября 2025-го — зрители и критики так сильно разгромили его, что он стал худшим в истории всей франшизы.