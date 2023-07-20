Представлен раскрашенный прототип фигурки Цири по мотивам The Witcher 3: Wild Hunt ©

Компания Kotobukiya в рамках анонса выставки San Diego Comic Con 2023 представила фигурку Цири по игре The Witcher 3: Wild Hunt из линейки Bijoujo. Это первая демонстрация раскрашенного прототипа фигурки. Изначально в сети были представлены только концепт-арты, созданные Шуней Ямаситой.

Фотографий фигурки немного, зато по ним можно оценить работу как скульптора, так и художников. На одной из фотографий фигурка изображена в полный рост. На другой - акцент сделан на лице, что дает возможность лучше рассмотреть ее выражение. На третьем фото показаны различные варианты ремней, по которым хорошо заметно, насколько искусно выполнены пряжки, пуговицы и другие металлические детали, а также различные виды отделки, что говорит о применении разных материалов при изготовлении одежды

Информация касательно того, когда можно будет приобрести фигурку The Witcher Ciri Bishoujo, пока не сообщается. Правда, известно, что она появится после фигурки Геральта.