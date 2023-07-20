Представлен раскрашенный прототип фигурки Цири по мотивам The Witcher 3: Wild Hunt

Компания Kotobukiya в рамках анонса выставки San Diego Comic Con 2023 представила фигурку Цири по игре The Witcher 3: Wild Hunt из линейки Bijoujo. Это первая демонстрация раскрашенного прототипа фигурки. Изначально в сети были представлены только концепт-арты, созданные Шуней Ямаситой.
Фотографий фигурки немного, зато по ним можно оценить работу как скульптора, так и художников. На одной из фотографий фигурка изображена в полный рост. На другой - акцент сделан на лице, что дает возможность лучше рассмотреть ее выражение. На третьем фото показаны различные варианты ремней, по которым хорошо заметно, насколько искусно выполнены пряжки, пуговицы и другие металлические детали, а также различные виды отделки, что говорит о применении разных материалов при изготовлении одежды
Информация касательно того, когда можно будет приобрести фигурку The Witcher Ciri Bishoujo, пока не сообщается. Правда, известно, что она появится после фигурки Геральта.
Да фу, рожа анимешная. Как-не сочетаются стилистики.
Что нах за отстой - уже просто лепят че попало - нате это Цири с вас пол ляма.Зачем это?На Геральта так вообще без слез не глянешь.
Простите а что в ней от Цири кроме шмотья и шрама на том же месте?
Ня, однако.
На мой взгляд лицо не очень хорошо покрасили, а вот одежду бодро