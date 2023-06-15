Представлена фигурка Геральта в образе аниме-тянки

CD Projekt RED совместно с японской студией Kotobukiya представили фигурку Геральта из Ривии, но есть нюанс.
Спроектированный профессиональным иллюстратором и дизайнером персонажей Сюнъем Ямаситом, этот легендарный ведьмак получил неожиданное перевоплощение в прекрасную аниме-тянку, готовая обнажить свой серебряный меч и обрушить Игни на своих врагов.
Детали доспехов выполненны с учетом реалистичных текстур. Поверхность каждой кожаной детали была сформирована для придания ей различной шероховатости и тщательно проработана вплоть до каждого шва. Слегка металлическая отделка краски придает мерцающей кольчуге реалистичный вид.
Надругательство над Ведьмаком выйдет в начале 2024 года по цене $170.
Кратко про создателей этого изделия:
Вас не поймешь, то вам няшных тян подавай, а как дают, так рожи кривят 🤣
Гм, правило Интернета 34 - помню, правило 63 -помню. А про аниме-версии персонажей уже есть правило?
А що не так-то? Сиськи что ли маленькие?
Пожождите, получается в "японской борьбе против нынешних западных тенденции" есть свои минусы?..
Данунах
Примерно так я себе Фублю и представлял