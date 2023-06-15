The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 22 474 оценки

Представлена фигурка Геральта в образе аниме-тянки

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Procy_on
Новости

CD Projekt RED совместно с японской студией Kotobukiya представили фигурку Геральта из Ривии, но есть нюанс.

Спроектированный профессиональным иллюстратором и дизайнером персонажей Сюнъем Ямаситом, этот легендарный ведьмак получил неожиданное перевоплощение в прекрасную аниме-тянку, готовая обнажить свой серебряный меч и обрушить Игни на своих врагов.

Детали доспехов выполненны с учетом реалистичных текстур. Поверхность каждой кожаной детали была сформирована для придания ей различной шероховатости и тщательно проработана вплоть до каждого шва. Слегка металлическая отделка краски придает мерцающей кольчуге реалистичный вид.

Надругательство над Ведьмаком выйдет в начале 2024 года по цене $170.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Избранный Белиара

Кратко про создателей этого изделия:

1
Aellie

Вас не поймешь, то вам няшных тян подавай, а как дают, так рожи кривят 🤣

1
AndreySolovyov

Гм, правило Интернета 34 - помню, правило 63 -помню. А про аниме-версии персонажей уже есть правило?

0
TAPAKAH222

А що не так-то? Сиськи что ли маленькие?

Пожождите, получается в "японской борьбе против нынешних западных тенденции" есть свои минусы?..

0
veterrock

Данунах

0
Masterion

Примерно так я себе Фублю и представлял

0