Представлена фигурка Геральта в образе аниме-тянки ©

CD Projekt RED совместно с японской студией Kotobukiya представили фигурку Геральта из Ривии, но есть нюанс.

Спроектированный профессиональным иллюстратором и дизайнером персонажей Сюнъем Ямаситом, этот легендарный ведьмак получил неожиданное перевоплощение в прекрасную аниме-тянку, готовая обнажить свой серебряный меч и обрушить Игни на своих врагов.



Детали доспехов выполненны с учетом реалистичных текстур. Поверхность каждой кожаной детали была сформирована для придания ей различной шероховатости и тщательно проработана вплоть до каждого шва. Слегка металлическая отделка краски придает мерцающей кольчуге реалистичный вид.

Надругательство над Ведьмаком выйдет в начале 2024 года по цене $170.