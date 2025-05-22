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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 32 658 оценок

Представлены контроллеры Xbox ограниченной серии в честь 10-летия The Witcher 3

monk70 monk70

CD Projekt Red совместно с Xbox представила контроллеры Xbox ограниченной серии The Witcher 3: Wild Hunt в честь 10-летия игры.

Оба контроллера имеют серый дизайн с глаголицей на контроллере, триггеры двух разных цветов, отдающие дань уважения парным мечам, и культовые красные следы когтей в дополнение к логотипу The Witcher 3 на контроллере. Есть стандартный контроллер, а также контроллер Elite V2 Core.

В этом месяце игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» отмечает свое 10-летие, и мы в CD Projekt Red отметили это событие, объединившись с командой Xbox, чтобы создать закаленный и готовый к бою контроллер для игроков, желающих расширить свой набор инструментов ведьмака. Отправьтесь в путь с беспроводным контроллером Xbox – The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition и беспроводным контроллером Xbox Elite Series 2 – Core The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition.
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
GG4

Уже заказал.

2
Deathgasm

Где купить ? *.*

1
Салярыч

В оф магазине Иксбокс баксов за 400. Или через месяц на алиэкспресс за 20 баксов)

Vova S

Вполне, вполне. Где подобные на пс5?

1
RUS92

За геймпад заплатите защеканой монетой...

1