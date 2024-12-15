Презентация The Witcher 4 на TGA побудила игроков вернуться в The Witcher 3: за сутки онлайн вырос до 44 тысяч

Несмотря на то, что в мае 2025 года The Witcher 3: Wild Hunt исполнится 10 лет, популярности хитовой игры CD Projekt Red могут позавидовать даже многие современные игры. Отмеченная наградами игра привлекла более 44 тысячи игроков в Steam за последние 24 часа. Если проанализировать статистику, то можно констатировать, что это самый высокий показатель за многие месяцы.
Несмотря на то, что The Witcher 3: Wild Hunt уже почти 10 лет, она по-прежнему привлекает множество игроков. Повышенный интерес к польской игре, несомненно, является результатом специального промо-акции и трейлера The Witcher 4, показанного на TGA 2024, а широкая огласка, которую получила грядущая игра, явно подтолкнула многих геймеров освежить свои воспоминания о приключениях Геральта и Цири.
Мне кажется Ведьмак 3 останется последней нормальной игрой в серии
А я даже не играл ещё..
Многое потерял. Два шедевра +rdr 2
скорее всего да. Учитывая сколько инклюзивных они набрали, плюс то, что собственный сюжет того же Киберпанка знатно уступал продолжению серии Сапковского.
+ Kingdom Come Deliverance
я вообще несколько раз перепрохожу) С модами кайф ваще
Все побежали смотрать какой Цири была раньше
не очень умные значит, ведь можно просто посмотреть в интернете
Раньше она была точно такой же. А ведьмачкой Цири могла стать аж в 2015 году в Ведьмаке 3 в одной из концовок. Так что нытики на тему канонов могут идти лесом. Цири ведьмачкой в 2015 году стала, а люди теперь ещё удивляются - как так в Ведьмаке 4 Цири сделали ведьмачкой? Смешно. Ведь Цири ведьмачка аж с 2015 года. То бишь ничего не изменилось. Какой была Цири. Такой осталась.
Она могла стать охотницей на монстров, но без всяких мутаций. Вопрос именно в превращении Цири в биологическую "ведьмачку", это как тот рояль в кустах - как, кто, зачем, каким образом с нарушением собственного канона.
Лесом пусть идет тот, кто не осилил смысла сказанного и кому что снег, что африканская пустыня в Антарктиде - никакой разницы
Ты сам-то игру играл, что такой бред пишешь?
Да, в одной из концовок она становится ведьмачкой, а именно получает условный сомнительный титул от Геральта и ведьмачий меч. Ведьмак это не про меч, а про мутации, которые Цири в концовке игры Ведьмак 3 не проходит, потому что по оригинальному лору книг все те, кто мог делать из людей ведьмаков-мутантов были убиты, а знания утеряны. Сами же выжившие ведьмаки школы Волка самостоятельно отказались от попыток создания новых ведьмаков, из-за того насколько это бесчеловечный и жестокий способ, который калечит и убивает детей. Ведьмаки школы Волка не хотят, чтобы кто-то из ныне живущих детей прошёл через то, что пришлось пройти им.
Реды просто насрали на лор вместе с Сапковским, просто чтобы ублажить американо-нетфликсовскую аудиторию и срубить с них бабла. Пан, вон, даже новую книжку про молодого Геральта на коленке накарябал, где оказывается рецепты зелий для создания ведьмаков не были утрачены. Вот так взял и выкинул свои первые 6 книг. Впрочем, я согласен, что Реды изнасиловали лор ещё тогда, когда воскресили Геральта ради первой игры. Ведьмак 4 просто квинтэссенция всего бреда и переписывание лора, которые начались ещё в далёком 2007.
Смотря на всё это, Джоу Роулинг кажется ещё более-менее порядочной писательницей в сравнении.
Ведьмак - это не про мутации. Ведьмак - это состояние души)
Мутации так - просто бонус
Просто зумеры не слышали про В1 и В2
Они слышали, но для них это вселенский отстой с графикой из 2007, поэтому, собственно, и вселенский отстой.
Так реально уж лучше в него... Где персонажи ещё не всратые.
Дизлайк за постер. Впредь не путай
Ну так Некст ген графа топ
А что за проблемы с картинками на сайте? Нажимаешь и такая фигня вылазит..И вообще с загрузкой и просмотром скринов какие то проблемы.🤔 // Антон Любицкий
А чего бы ещё разок не пройти? Игра то клёвая.
Да потому что ведьмак 3 это шедевр!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CD Projekt Red молодцы
Не , ну в Ведьмак 3 там Цири , так Цири ... а в Wokeнутом Ведьмаке 4 играет циришляндра , прожжёная , на глухо ... -))) Её видимо весь Север сношал "травами" и по долгу...-)))
таблетки пить не забывай
уже последняя стадия болезни да? А то прям прет на бред тебя
зачет ))) сделали из нее страхолюдину
сидит чел в вонючей хрущовке и грязной майке, явно далеко не красавец и говорит кто красивый а кто нет....
даже отвечать в падлу )))
Лучше бы вернулись в Ведьмак 1! Дерьмак 3 в сравнении с ним, ни рыба, ни мясо! А вот Лесбак 4 так вообще лютый ВОУК ЛГБТ фемозный сблев!!!
Повестку вы тут придумали сами себе потому что уже еб+=улись с ней на голову. Есть очевидно ге её пихают лишь бы было, но тут её нет. А такие как вы которые везде если вдруг женщина гг видят повестку - не лучше воук дебилов, вы тупо такие же, только гоните в противоположную сторону.
Да я бы тоже с огромным удовольствием снова установил Ведьмака 3 и перепрошёл, жаль вообще нет времени, у меня он всегда и стоял и на ровне с Fallout 4 и Скайримом, я его как раз проходил, но менял системный диск на котором игра стояла. Очень жаль что с 2015 до сих пор ни кто не сделал ни чего подобного.
Ну вот и играйте в свою 3 часть, а девку оставьте в покое. Она и без вас справиться)