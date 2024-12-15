Презентация The Witcher 4 на TGA побудила игроков вернуться в The Witcher 3: за сутки онлайн вырос до 44 тысяч

Несмотря на то, что в мае 2025 года The Witcher 3: Wild Hunt исполнится 10 лет, популярности хитовой игры CD Projekt Red могут позавидовать даже многие современные игры. Отмеченная наградами игра привлекла более 44 тысячи игроков в Steam за последние 24 часа. Если проанализировать статистику, то можно констатировать, что это самый высокий показатель за многие месяцы.

Несмотря на то, что The Witcher 3: Wild Hunt уже почти 10 лет, она по-прежнему привлекает множество игроков. Повышенный интерес к польской игре, несомненно, является результатом специального промо-акции и трейлера The Witcher 4, показанного на TGA 2024, а широкая огласка, которую получила грядущая игра, явно подтолкнула многих геймеров освежить свои воспоминания о приключениях Геральта и Цири.