Приключения Геральта продолжаются - первый взгляд на комикс The Witcher Blood Stone

Dark Horse Comics анонсировала новый комикс The Witcher: Blood Stone, который станет следующим шагом во вселенной Геральта из Ривии. Выход запланирован на январь 2026 года, и он предложит поклонникам ведьмака увлекательное приключение в глубинах шахт гномов.

С момента появления в рассказах и романах Анджея Сапковского Геральт стал культовым героем, получив мировую известность через видеоигры CD Projekt. Его мир теперь охватывает анимационные проекты, телесериалы, настольные игры и комиксы, а Blood Stone продолжает эту традицию, возвращая внимание к тёмной и детализированной фэнтезийной вселенной.

Сюжет нового комикса разворачивается в древних шахтах гномов, где, по легендам, охотников за сокровищами убивает таинственный рогатый зверь. Геральт исследует опасные туннели и лабиринты под землёй, сталкиваясь с угрозами, которые гораздо смертельнее, чем на поверхности. «В лабиринте пещер гномов лучше не трогать то, что лежит в темноте», — предупреждают авторы.

Дэниел Фридман, известный серией Birdking и постапокалиптическим рассказом Kali, написал сценарий, а художественную часть создал Пиус Бак, ранее работавший над Slightly Exaggerated и Godfather of Hell. Колорист Роман Титов добавляет глубины сценам, а литерст Хассан Отсман-Эльхау помогает с оформлением диалогов и текста. Команда обещает насыщенные детали и мрачную атмосферу, которая точно понравится фанатам вселенной.

Кроме Blood Stone, напомним, что книга «Ведьмак: Перекресток воронов» будет доступна в России, а её выход состоится совсем скоро, что делает начало 2026 года особенно богатым на ведьмачьи истории.