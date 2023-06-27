Prime 1 Studio показала детально проработанную лимитированную фигурку Йеннифэр из Венгерберга

Похоже, что поклонники игровой серии "Ведьмак" скоро получат в свое распоряжение великолепную фигуру Йеннифэр из Венгерберга. Компания Prime 1 Studio представила новую фигурку могущественной чародейка по мотивам The Witcher 3: Wild Hunt, которая поражает своими размерами и отличной детализацией.
Высота фигурки составляет 84 сантиметров. Фигурка будет выполнена в масштабе 1 к 3, что позволяет воссоздать мельчайшие детали одежды и точно передать облик Йеннифэр. Фигурка героини будет установлена на специальной подставке со светодиодной подсветкой. В комплекте с фигуркой героиня саги получит свои фирменные доспехи, меч и ворона, который сидит на ее правой руке.
Предварительные заказы на новую фигурку уже открыты на официальном сайте. Рекомендованная цена составляет $1499 (128 тыс.руб). По сообщениям, Prime 1 Studio собирается изготовить всего 500 таких фигурок.
Господи, ну неужели нельзя вычитать новость и не выкладывать бред? Какие доспехи? Какой меч? Ладно меч есть, правда он Геральта. Но доспехов в упор не вижу!
Бронелифчик просто не видно
"в масштабе 1 к 3" - в смысле, трое меньше натурального роста? Но 84 см, это ближе к отношению 1:2 по отношению к среднему росту.
Выглядит аутентично. Ну кто бы не хотел ИМЕТЬ такую на прикроватном столике ? )))
Уфф какая)!
Почему не раздеваемая?
Что толку в деталях, если тема не раскрыта?