The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 22 661 оценка

Prime 1 Studio показала детально проработанную лимитированную фигурку Йеннифэр из Венгерберга

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Gruz_
Новости

Похоже, что поклонники игровой серии "Ведьмак" скоро получат в свое распоряжение великолепную фигуру Йеннифэр из Венгерберга. Компания Prime 1 Studio представила новую фигурку могущественной чародейка по мотивам The Witcher 3: Wild Hunt, которая поражает своими размерами и отличной детализацией.

Высота фигурки составляет 84 сантиметров. Фигурка будет выполнена в масштабе 1 к 3, что позволяет воссоздать мельчайшие детали одежды и точно передать облик Йеннифэр. Фигурка героини будет установлена на специальной подставке со светодиодной подсветкой. В комплекте с фигуркой героиня саги получит свои фирменные доспехи, меч и ворона, который сидит на ее правой руке.

+ ещё 17 картинок

Предварительные заказы на новую фигурку уже открыты на официальном сайте. Рекомендованная цена составляет $1499 (128 тыс.руб). По сообщениям, Prime 1 Studio собирается изготовить всего 500 таких фигурок.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Navigor506
героиня саги получит свои фирменные доспехи, меч

Господи, ну неужели нельзя вычитать новость и не выкладывать бред? Какие доспехи? Какой меч? Ладно меч есть, правда он Геральта. Но доспехов в упор не вижу!

3
FlexGum

Бронелифчик просто не видно

0
Dmitriy_1981

"в масштабе 1 к 3" - в смысле, трое меньше натурального роста? Но 84 см, это ближе к отношению 1:2 по отношению к среднему росту.

2
gjxnf82

Выглядит аутентично. Ну кто бы не хотел ИМЕТЬ такую на прикроватном столике ? )))

1
1ABB1

Уфф какая)!

0
Talendor3

Почему не раздеваемая?

-4
AT_Sagor

Что толку в деталях, если тема не раскрыта?

-4