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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 29 825 оценок

Prime 1 Studio представила высококачественную фигурку Цири из The Witcher 3 стоимостью $1300

Gruz_
Новости

Японская компания Prime 1 Studio, которая занимается производством фигурок персонажей из видеоигр, фильмов и комиксов, анонсировала новую высококачественную фигурку Цири из The Witcher 3: Wild Hunt из серии Museum Masterline. Фигурка весит примерно 19 килограммов, а ее масштаб составляет 1/3, что в высоту соответствует 81 см.

Коллекционная фигурка отличается высокой детализацией, а такие тонкие детали, как мелкие веснушки и шрам на лице, соответствуют ее внешнему виду из игры. Все детали костюма - от блузки с текстурой, напоминающей грубый холст, до кожаных ремней, брюк и сапог - тщательно проработаны, чтобы передать реалистичный износ, который приходит со временем. Кроме того, две сменные части правой руки позволяют использовать несколько вариантов: один, когда она достает меч, и другой, когда ее рука лежит на рукояти сзади.

На подставке, оформленной в соответствии со школой Кота, лежит убитая гончая Дикой Охоты. В качестве специального бонуса в комплект поставки входит медальон школы Волка. По замысловатому дизайну и приглушенному металлическому блеску медальона, покачивающегося на ее груди, можно почувствовать всю тяжесть ее судьбы, суровые тренировки в Каэр Морхене и незаменимую связь с ее семьей.

+ ещё 16 картинок

На сайте производителя уже можно оформить предварительный заказ на коллекционную фигурку Cirilla Fiona Elen Riannon за $1299 ( порядка 129 тысяч рублей), отправка покупателям запланирована на февраль — май 2026 годжа

34
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Dark1994

Можно доплатить 2к и взять полноразмерную и функциональную так скажем))

8
MadPyramus

Такие обычно стоят 4К+ , если ты не хочешь получить квазимоду, которая разлезется за пару месяцев.

1
Anton Shvyrkov MadPyramus

А ты прошаренный уже!

0
Tommy.

если я был миллионером, я бы только и заказывал себе фигурки от Prime 1

3
gliga142

за такие бабки можно силиноковую куклу целую купить и воспользоваться всеми бонусами )))

2
MadPyramus

За такие бабки ты максимум купишь карлицу, поколено.

1
gliga142 MadPyramus

Представлена силиконовая кукла Цири из The Witcher 3 ростом 168 см за 150 тысяч рублей - буквально первая ссылка в гугле .. поверь , если поискать можно хоть 2метровую купить ..

0
MadPyramus gliga142

Вот обычная, без шпили-вили

А вот для того самого, цена в фунтах, так что прибавь 1000

2
gliga142 MadPyramus

Так это считай топ модель .. я же не говорил что можно взять саму крутую модель .. вот пример .. если упароться и поискать именно с башкой цирилы то и ее найти можно.

е
е
0
Dmitriy_1981

интересно, при чем школа кота?...

1
JackSirris

В книгах Цири ушатала товарища по имени Лео Бонарт, охотника на ведьмаков. У него подрезала медальон, который с тех пор и носит.

4
Lenya69

Тут тоже интересные цены для больных на голову:

Спойлер

https://www.ozon.ru/product/brelok-coca-cola-siniy-1757266930/

1
Jeliya Jam

ну, 1300 не стоит. Не тот функционал.

0
inkomniak

Лютая но дорогуууучаяяя чисто для фанатиков😐

0
Anton Shvyrkov

За эти деньги можно живую косплеершу снять и получить куда больше удовольствия!

0
Imnogamer

Красиво. Художественно

-1
Антон Патриарх Логвинов
1/3, что в высоту соответствует 81 см

И половина высоты это подставка, а не сама фигурка. Ну такое себе.

-2
Trofikus

Ну какая половина? 1/3 приблизительно, но при 81 см это норм и смотрится очень неплохо.
Если добавить освещение, то вместо торшера вообще улет будет.

2
Real Slim Shady

А в неё сувать нельзя?

-2
Magnusss
0
B e s i k

Фигурка трансвестита за 1300уе.Лесбиянкам особо понравится..

-11
Антон Патриарх Логвинов

А была бы фигурка петуха, ты сразу бы предзаказал, да?

8
B e s i k Антон Патриарх Логвинов

А если бы я сказал фигурка 11 из 10 то она бы не смахивала на трансвеститку да?

0
oleg21412 Антон Патриарх Логвинов

🤣👍

0