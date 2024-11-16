Prime 1 Studio представила высококачественную фигурку Цири из The Witcher 3 стоимостью $1300

Японская компания Prime 1 Studio, которая занимается производством фигурок персонажей из видеоигр, фильмов и комиксов, анонсировала новую высококачественную фигурку Цири из The Witcher 3: Wild Hunt из серии Museum Masterline. Фигурка весит примерно 19 килограммов, а ее масштаб составляет 1/3, что в высоту соответствует 81 см.
Коллекционная фигурка отличается высокой детализацией, а такие тонкие детали, как мелкие веснушки и шрам на лице, соответствуют ее внешнему виду из игры. Все детали костюма - от блузки с текстурой, напоминающей грубый холст, до кожаных ремней, брюк и сапог - тщательно проработаны, чтобы передать реалистичный износ, который приходит со временем. Кроме того, две сменные части правой руки позволяют использовать несколько вариантов: один, когда она достает меч, и другой, когда ее рука лежит на рукояти сзади.
На подставке, оформленной в соответствии со школой Кота, лежит убитая гончая Дикой Охоты. В качестве специального бонуса в комплект поставки входит медальон школы Волка. По замысловатому дизайну и приглушенному металлическому блеску медальона, покачивающегося на ее груди, можно почувствовать всю тяжесть ее судьбы, суровые тренировки в Каэр Морхене и незаменимую связь с ее семьей.
На сайте производителя уже можно оформить предварительный заказ на коллекционную фигурку Cirilla Fiona Elen Riannon за $1299 ( порядка 129 тысяч рублей), отправка покупателям запланирована на февраль — май 2026 годжа
Можно доплатить 2к и взять полноразмерную и функциональную так скажем))
Такие обычно стоят 4К+ , если ты не хочешь получить квазимоду, которая разлезется за пару месяцев.
А ты прошаренный уже!
если я был миллионером, я бы только и заказывал себе фигурки от Prime 1
за такие бабки можно силиноковую куклу целую купить и воспользоваться всеми бонусами )))
За такие бабки ты максимум купишь карлицу, поколено.
Представлена силиконовая кукла Цири из The Witcher 3 ростом 168 см за 150 тысяч рублей - буквально первая ссылка в гугле .. поверь , если поискать можно хоть 2метровую купить ..
Вот обычная, без шпили-вили
А вот для того самого, цена в фунтах, так что прибавь 1000
Так это считай топ модель .. я же не говорил что можно взять саму крутую модель .. вот пример .. если упароться и поискать именно с башкой цирилы то и ее найти можно.
интересно, при чем школа кота?...
В книгах Цири ушатала товарища по имени Лео Бонарт, охотника на ведьмаков. У него подрезала медальон, который с тех пор и носит.
Тут тоже интересные цены для больных на голову:
https://www.ozon.ru/product/brelok-coca-cola-siniy-1757266930/
ну, 1300 не стоит. Не тот функционал.
Лютая но дорогуууучаяяя чисто для фанатиков😐
За эти деньги можно живую косплеершу снять и получить куда больше удовольствия!
Красиво. Художественно
И половина высоты это подставка, а не сама фигурка. Ну такое себе.
Ну какая половина? 1/3 приблизительно, но при 81 см это норм и смотрится очень неплохо.
Если добавить освещение, то вместо торшера вообще улет будет.
А в неё сувать нельзя?
Фигурка трансвестита за 1300уе.Лесбиянкам особо понравится..
А была бы фигурка петуха, ты сразу бы предзаказал, да?
А если бы я сказал фигурка 11 из 10 то она бы не смахивала на трансвеститку да?
🤣👍