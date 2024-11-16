Prime 1 Studio представила высококачественную фигурку Цири из The Witcher 3 стоимостью $1300

Японская компания Prime 1 Studio, которая занимается производством фигурок персонажей из видеоигр, фильмов и комиксов, анонсировала новую высококачественную фигурку Цири из The Witcher 3: Wild Hunt из серии Museum Masterline. Фигурка весит примерно 19 килограммов, а ее масштаб составляет 1/3, что в высоту соответствует 81 см.

Коллекционная фигурка отличается высокой детализацией, а такие тонкие детали, как мелкие веснушки и шрам на лице, соответствуют ее внешнему виду из игры. Все детали костюма - от блузки с текстурой, напоминающей грубый холст, до кожаных ремней, брюк и сапог - тщательно проработаны, чтобы передать реалистичный износ, который приходит со временем. Кроме того, две сменные части правой руки позволяют использовать несколько вариантов: один, когда она достает меч, и другой, когда ее рука лежит на рукояти сзади.

На подставке, оформленной в соответствии со школой Кота, лежит убитая гончая Дикой Охоты. В качестве специального бонуса в комплект поставки входит медальон школы Волка. По замысловатому дизайну и приглушенному металлическому блеску медальона, покачивающегося на ее груди, можно почувствовать всю тяжесть ее судьбы, суровые тренировки в Каэр Морхене и незаменимую связь с ее семьей.

На сайте производителя уже можно оформить предварительный заказ на коллекционную фигурку Cirilla Fiona Elen Riannon за $1299 ( порядка 129 тысяч рублей), отправка покупателям запланирована на февраль — май 2026 годжа