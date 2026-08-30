Прочные лодки, автолут, бесконечный воздух и др. - CDPR показали новые настройки доступности в The Witcher 3 Remastered

Во время трансляции REDstreams разработчики The Witcher 3: Wild Hunt Remastered впервые показали обновлённое меню специальных возможностей. Помимо традиционных пресетов, ремастер получит целый набор QoL-опций, которые позволят значительно упростить прохождение игры.

На изображении открыто меню Accessibility (Доступность) версии 5.00. В нём можно увидеть следующие параметры:

Accessibility Presets — готовые пресеты доступности (в кадре выбран Bard's Ballad: Focus & Rest);

Vitality Regeneration Boost — усиленная регенерация здоровья;

Activates below (%) Vitality — порог здоровья, при котором включается регенерация;

Regeneration Multiplier — множитель скорости восстановления;

Infinite Breath — бесконечный запас воздуха под водой;

Unlimited Item Durability — оружие и броня больше не теряют прочность;

Unlimited Boat Durability — лодки становятся неразрушимыми;

Ignore Items' Weight — отключение ограничения по весу инвентаря;

Auto Loot Corpses — автоматический сбор добычи с поверженных врагов.

Большинство показанных функций включаются обычным переключателем, а параметры регенерации можно дополнительно настраивать ползунками.

CD Projekt RED ранее подтвердила, что ремастер включает не только переработанное освещение, текстуры и улучшения трассировки лучей, но и обновлённый интерфейс, более плавные анимации, переработанный бой, улучшенное управление Плотвой и расширенные возможности доступности. Все эти изменения войдут в бесплатное обновление для владельцев оригинальной игры.

Релиз The Witcher 3: Wild Hunt Remastered состоится 29 сентября 2026 года.