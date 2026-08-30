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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 35 818 оценок

Прочные лодки, автолут, бесконечный воздух и др. - CDPR показали новые настройки доступности в The Witcher 3 Remastered

monk70 monk70

Во время трансляции REDstreams разработчики The Witcher 3: Wild Hunt Remastered впервые показали обновлённое меню специальных возможностей. Помимо традиционных пресетов, ремастер получит целый набор QoL-опций, которые позволят значительно упростить прохождение игры.

На изображении открыто меню Accessibility (Доступность) версии 5.00. В нём можно увидеть следующие параметры:

  • Accessibility Presets — готовые пресеты доступности (в кадре выбран Bard's Ballad: Focus & Rest);
  • Vitality Regeneration Boost — усиленная регенерация здоровья;
  • Activates below (%) Vitality — порог здоровья, при котором включается регенерация;
  • Regeneration Multiplier — множитель скорости восстановления;
  • Infinite Breath — бесконечный запас воздуха под водой;
  • Unlimited Item Durability — оружие и броня больше не теряют прочность;
  • Unlimited Boat Durability — лодки становятся неразрушимыми;
  • Ignore Items' Weight — отключение ограничения по весу инвентаря;
  • Auto Loot Corpses — автоматический сбор добычи с поверженных врагов.

Большинство показанных функций включаются обычным переключателем, а параметры регенерации можно дополнительно настраивать ползунками.

CD Projekt RED ранее подтвердила, что ремастер включает не только переработанное освещение, текстуры и улучшения трассировки лучей, но и обновлённый интерфейс, более плавные анимации, переработанный бой, улучшенное управление Плотвой и расширенные возможности доступности. Все эти изменения войдут в бесплатное обновление для владельцев оригинальной игры.

Релиз The Witcher 3: Wild Hunt Remastered состоится 29 сентября 2026 года.

58
52
Комментарии:  52
Ваш комментарий
CTPAuDEP

Хорошо, что это сделано в виде включаемых настроек.

27
saa0891
готовые пресеты доступности

Какая нахрен доступность, большенство тупо читы.

20
JohnMirro

Встроенные читы. Вы шутите?

15
Leksanuch

Казуалы могут порадоваться

12