Продажи "Ведьмак 3" десять лет спустя: консоли остаются главной платформой, но ПК догоняет

На заре своего выхода в 2015 году "Ведьмак 3" неожиданно стал хитом именно на консолях, хотя предыдущие игры серии были ориентированы прежде всего на ПК. Судя по данным о выручке, в первый год PlayStation обеспечила почти половину всех продаж, а в целом на консоли пришлось около 67% доходов.
Спустя годы картина начала меняться. Если в 2015 году ПК занимал лишь треть продаж (33%), то в 2024 году его доля выросла до 43%. И для этой тенденции есть несколько весьма обоснованных причин. В последнее годы разработчики были щедры на скидки и распродажи именно на ПК, активно зазывая игроков в в GOG, Steam и EGS. Кроме этого, появилась официальная поддержка модов, которая хоть и далека от удобства, всё же подстегнула интерес ПК-аудитории.
Несмотря на этот рост, консоли остаются главной площадкой для "Ведьмака 3". Совокупные продажи на PlayStation, Xbox и Switch по-прежнему значительно превышают ПК-версию.
Пока знаменитая RPG от польских разработчиков продолжает хорошо продаваться, CD Projekt RED активно работает над полноценным ремейком первой части. Проект создаётся на новом движке Unreal Engine 5 параллельно с "Ведьмаком 4", что намекает на возвращение к истокам, но с современными технологиями.
Хотя конкретные даты релизов пока неизвестны, очевидно одно: "Ведьмак" остаётся одной из самых востребованных RPG, а интерес к серии даже спустя десять лет остаётся высоким.
Ведьмак шедевр на Века. Ждём новые части и надеемся что всё будет на таком же уровне.
*Консольный шедевр.
Как там на консолях вообще Ведьмак играть без возможности поставить моды или читы заюзать?
Если честно так себе, на пс4 местами со светом баги в пещерах
Если вы не знали, в Ведьмак 3 можно нормально играть без модов и читов. Игра хорошая и без этого.
Ну это как пресное мясо без соуса. Есть конечно можно нормально, но с соусом лучше.
Ничего удивительного. Торренты на консоли не завезли ещё.
Оказывается, немало извращенцев играют в это на свиче.
Да.
Ну где же быть популярным экшончику от третьего лица, если не на PlayStation? )))
1пк с 40% против 3х консолей и кто тут кого догоняет? Убери 1-2 консоли и пк в топе будет.
Всегда знал, что половина людей - инвалиды
Не могут заработать на хорошую игру?)
Хорошая игра считалась в те далекие темные времена средневековья 15х годов. Кто пропустил по молодости, но ценит ретро-гейминг и любит погружаться глубоко в анналы истории, то советую поиграть.
Лол, какое ретро, всего 10 лет прошло? Хотя для зуммеров это наверное пол жизни)
Ретро игры - это Готика и Морровинд.
Я знаю. Но тут в основном поколение тиктока сидет лет 15-25. Для них это ретро.
Вот это деда попёрло
Не знал, что в "пример для гордости ПК-гейминга" оказывается больше на консолях играли. Типа "они там со своими консольными эксклюзивами, а мы тут с Ведьмаком".
Так лучшая версия все равно на ПК.
На ПК железо лучше.
Я понимаю, что большинство игроков бесплатно скачали игру (как и я), но тогда как же "поддержка хороших игр" о которой я постоянно тут слышу?
С лучами играешь в 4К?
Поддержка добрым словом, это тоже хорошо
Играл в 2016 на тогда еще середняке gtx 1060 на максимальных настройках и 60 фпс, а в это время консольщики хавали 30 фпс на средних с просадками.
Если бы не тотальное пиратство на ПК то может и продажи были бы лучше,а пока на ПК есть пиратство на приставках всегда продажи будут лучше.
Вы не понимаете. Это просто игрокам на ПК надо распробовать бесплатно игру, а потом они обязательно купят себе, жене и собаке соседа. Не через 10 лет, так через 20. А чтобы лучше распробовать они её каждый год несколько раз перепроходят. Да-да...
Ну да у школьников методичка не меняется
Даже если бы они поставили дуню, продажи на ПК всё равно были бы меньше, ведь консольщики это ручные пёсики, что система предложить, то они и с лопаты употребляют
Угу и поэтому уже у киберпанка на ПК было 56% на старте.
Про пиратсво на консолях шитых я вообще промолчу
Особенно перепродажа б/у дисков и их обмен. По сути то же пиратство, только разрешенное. Хотя Майки в свое время пытались прикрыть лавочку с релизом Xbox One, но дали заднюю из-за массового негодования.
Ну так логично. Пкашники только тормозят игропром.