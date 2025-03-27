Продажи "Ведьмак 3" десять лет спустя: консоли остаются главной платформой, но ПК догоняет

На заре своего выхода в 2015 году "Ведьмак 3" неожиданно стал хитом именно на консолях, хотя предыдущие игры серии были ориентированы прежде всего на ПК. Судя по данным о выручке, в первый год PlayStation обеспечила почти половину всех продаж, а в целом на консоли пришлось около 67% доходов.

Спустя годы картина начала меняться. Если в 2015 году ПК занимал лишь треть продаж (33%), то в 2024 году его доля выросла до 43%. И для этой тенденции есть несколько весьма обоснованных причин. В последнее годы разработчики были щедры на скидки и распродажи именно на ПК, активно зазывая игроков в в GOG, Steam и EGS. Кроме этого, появилась официальная поддержка модов, которая хоть и далека от удобства, всё же подстегнула интерес ПК-аудитории.

Несмотря на этот рост, консоли остаются главной площадкой для "Ведьмака 3". Совокупные продажи на PlayStation, Xbox и Switch по-прежнему значительно превышают ПК-версию.

Пока знаменитая RPG от польских разработчиков продолжает хорошо продаваться, CD Projekt RED активно работает над полноценным ремейком первой части. Проект создаётся на новом движке Unreal Engine 5 параллельно с "Ведьмаком 4", что намекает на возвращение к истокам, но с современными технологиями.

Хотя конкретные даты релизов пока неизвестны, очевидно одно: "Ведьмак" остаётся одной из самых востребованных RPG, а интерес к серии даже спустя десять лет остаётся высоким.