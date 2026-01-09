Pure Arts представила детализированную статуэтку Цири из The Witcher 3 стоимостью 3000 евро

Компания Pure Arts представила новую премиальную статуэтку Цири из The Witcher 3: Wild Hunt в масштабе 1/2, принадлежащую к серии Prestige Line.
Статуэтка, изготовленная по официальной лицензии CD PROJEKT RED, изображает Цири, достающую из ножен на спине свой металлический меч, со шлемом Карантира, лежащим у ее ног на эффектном заснеженном основании. В высоту более 110 см, статистика поражает своей реалистичностью благодаря использованию силиконовой кожи, стеклянных глаз, синтетических волос, сшитой вручную одежды, натуральной кожи, оружия, металлических деталей и съемного мехового воротника.
Предзаказы открыты по цене 3299 евро (~ 307 тысяч рублей), выпуск запланирован на первый квартал 2026 года. Тираж ограничен 500 экземплярами.
