The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 34 933 оценки

Pure Arts представила детализированную статуэтку Цири из The Witcher 3 стоимостью 3000 евро

Gruz_ Gruz_

Компания Pure Arts представила новую премиальную статуэтку Цири из The Witcher 3: Wild Hunt в масштабе 1/2, принадлежащую к серии Prestige Line.

Статуэтка, изготовленная по официальной лицензии CD PROJEKT RED, изображает Цири, достающую из ножен на спине свой металлический меч, со шлемом Карантира, лежащим у ее ног на эффектном заснеженном основании. В высоту более 110 см, статистика поражает своей реалистичностью благодаря использованию силиконовой кожи, стеклянных глаз, синтетических волос, сшитой вручную одежды, натуральной кожи, оружия, металлических деталей и съемного мехового воротника.

+ ещё 8 картинок

Предзаказы открыты по цене 3299 евро (~ 307 тысяч рублей), выпуск запланирован на первый квартал 2026 года. Тираж ограничен 500 экземплярами.

Комментарии:  15
FamousAdriel

Никого ни к чему не призываю, но на озоне есть полномасштабная кукла 168 см, которая прилично детальная и заметно дешевле

18
J a r v i s

А ну как артикул для друга можно? Он ещё спрашивает, что всё нужное на месте?

7
Giggity

Ты серьёзно думаешь что там будет такая как на картинке 😂

2
Dark1994

За 300к можно взять более фунциональную цири))

15
MNM 777

такую ? )

17
Eternum

Да, даже дешевле обойдется, чем статуэтка))

https://xdolls.ru/sexdoll?name=ciri

9
Dark1994 MNM 777

Вон ниже скинули)

6
MelShlemming

Масштаб 1/2

Размер фигурки 110 см

Вывод: рост Цири 220 см!

14
ОТСТУПНИК Style

Я бы на вашем месте предварительно вычел бы из высоты фигурки - размер основания на котором стоит Цири. Да бы не казаться дебилом в глазах окружающих.

16
AndralStormborn

За такую цену она должна уметь трахаться и готовить

7
Neikxi

Дырка есть?

6
AchingGarrison

Все ТРИ!))) По штуке евро за дырку)))

3
Dr_Calex

Такая только

5
sa1958

Я думаю надо было начинать с 10 штук, и это я не про цену, а про количество.

1
Kubominator

Берём?

1