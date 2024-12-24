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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 30 508 оценок

Pure Arts представила новую фигурку Геральта из The Witcher 3: Wild Hunt

Gruz_
Новости

Компания Pure Arts открыла прием предварительных заказов на шарнирную фигурку Геральта из Ривии в масштабе 1/6 из The Witcher 3: Wild Hunt.

Высота фигурки составляет 30 см, а сам Геральт одет в свои классические доспехи из знаменитой экшен/RPG от польской студии CD Projekt RED. Фигурка сделана вручную и отличается высокой проработкой деталей: волосы из шерсти, настоящая металлическая кольчуга и тщательно подогнанная одежда создают чрезвычайно реалистичный образ Белого Волка. В комплект входят металический и серебряный мечи, 5 комплектов сменных рук, арбалет и другие аксессуары дающими широкий выбор для поз.

В продаже фигурка появится в конце 2025 года по цене 399 евро.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Sheffskiy

Раздеть можно? Посмотреть на его прибор?

0
OPen man

почему этому не сделали отдельный раздел. для любителей пластика?

0
Jarvis666

Х*йня, переделывайте

0