Pure Arts представила сверхдетализированные фигурки Геральта и Цири из The Witcher 3 общей стоимостью в $7000

Компания Pure Arts, занимающаяся изготовлением коллекционных фигурок самого высокого качества в мире, подготовила для фанатов The Witcher новое предложение.
В случае если вы являетесь фанатом знаменитой фэнтезийной франшизы разработанной польской компанией CD Projekt RED но не знаете, на что потратить $7 000, обратите внимание на две коллекционные фигурки главных героев франшизы The Witcher.
Фигурки Геральта и Цири изготовлены в масштабе 1:2 и обладают высочайшей детализацией. При этом все мелочи внешности героев переданы с максимальной точностью: шрамы и морщины максимально точно совпадают с внешностью героев The Witcher 3, у них высококачественная силиконовая кожа, стеклянные глаза и искусственные волосы. При этом каждый волосок на голове персонажей и борода Геральта имеют индивидуальную прорисовку - каждый волосок в отдельности.
Одежда, броня и оружие также выполнены с впечатляющей точностью: элементы одежды сшиты из высококачественных материалов с использованием натуральной кожи, а все детали одежды и съемные аксессуары изготовлены вручную, здесь можно увидеть даже каждую заклепку, стяжку, ремешок, к тому же кольчужная броня Ведьмака достойна восхищения.
Фигурки Цири и Геральта были изготовлены ограниченной серией, всего по 500 штук каждая. Вес фигурки Цири - 14 кг, а вместе с упаковкой - 20 кг. Правда, стоимость такой красоты совсем не маленькая: $3000 за Цири и $3500 за Геральта (плюс $300 доставка).
Убер детализация в 4к ,стабильные 60фпс без длсс, мыльного таа сглаживания. Да, размытость в движении отключена.
И нормальные тени без всякой дрессировки бичей
🤓бюджетный для фанатов // Атмир Х
Не особо понимаю эти физические фетиши, когда у тебя фигурками вся комната заставлена, а постерами все стены увешаны. Но кому-то зайдет, есть даже пара знакомых таких, а значит, будут делать. Есть спрос, есть и предложение. Хоть не грязные трусы или вода из ванной, и то хлеб.
Цири уже не актуальная
актуальная, не всем милфы нравятся
Смотрится круто, не отнять. Эх, какая же Цыля была красивая...