Pure Arts представила сверхдетализированные фигурки Геральта и Цири из The Witcher 3 общей стоимостью в $7000

Компания Pure Arts, занимающаяся изготовлением коллекционных фигурок самого высокого качества в мире, подготовила для фанатов The Witcher новое предложение.

В случае если вы являетесь фанатом знаменитой фэнтезийной франшизы разработанной польской компанией CD Projekt RED но не знаете, на что потратить $7 000, обратите внимание на две коллекционные фигурки главных героев франшизы The Witcher.

Фигурки Геральта и Цири изготовлены в масштабе 1:2 и обладают высочайшей детализацией. При этом все мелочи внешности героев переданы с максимальной точностью: шрамы и морщины максимально точно совпадают с внешностью героев The Witcher 3, у них высококачественная силиконовая кожа, стеклянные глаза и искусственные волосы. При этом каждый волосок на голове персонажей и борода Геральта имеют индивидуальную прорисовку - каждый волосок в отдельности.

Одежда, броня и оружие также выполнены с впечатляющей точностью: элементы одежды сшиты из высококачественных материалов с использованием натуральной кожи, а все детали одежды и съемные аксессуары изготовлены вручную, здесь можно увидеть даже каждую заклепку, стяжку, ремешок, к тому же кольчужная броня Ведьмака достойна восхищения.

Фигурки Цири и Геральта были изготовлены ограниченной серией, всего по 500 штук каждая. Вес фигурки Цири - 14 кг, а вместе с упаковкой - 20 кг. Правда, стоимость такой красоты совсем не маленькая: $3000 за Цири и $3500 за Геральта (плюс $300 доставка).