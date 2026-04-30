The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Разговоры у костра: Dark Horse показала новую фигурку с Геральтом и Цири из The Witcher 3

Gruz_ Gruz_

Компания Dark Horse анонсировала пополнение серии коллекционных изделий по мотивам The Witcher. Новым экспонатом линейки стала премиальная диорама Geralt and Ciri Fireside, изображающая отдых Геральта и Цири у костра. Эта сцена, воссоздающая душевный момент из финала The Witcher 3: Wild Hunt от CD Projekt RED, является официально лицензированным
продуктом.

Композиция изображает Геральта, рассказывающего о своих былых подвигах, и слушающую его Цири. У основания статуэтки расположен трофей в виде головы водной бабы. Особенностью модели является встроенная LED-подсветка костра, работающая через интерфейс USB-C.

Коллекционное издание высотой 18 см выпущено ограниченным тиражом в 500 единиц. Стоимость составляет $399.99. Предзаказ осуществляется исключительно через магазин Dark Horse Direct. Период отгрузки: декабрь 2026 — февраль 2027 года.

North235

Покупать я это, конечно, не буду, но должен отметить - детализация впечатляет.

AndreyStalker

Как же это всрато. за 400 баксов. Реальная цена не больше 80$.

