Разговоры у костра: Dark Horse показала новую фигурку с Геральтом и Цири из The Witcher 3

Компания Dark Horse анонсировала пополнение серии коллекционных изделий по мотивам The Witcher. Новым экспонатом линейки стала премиальная диорама Geralt and Ciri Fireside, изображающая отдых Геральта и Цири у костра. Эта сцена, воссоздающая душевный момент из финала The Witcher 3: Wild Hunt от CD Projekt RED, является официально лицензированным

продуктом.

Композиция изображает Геральта, рассказывающего о своих былых подвигах, и слушающую его Цири. У основания статуэтки расположен трофей в виде головы водной бабы. Особенностью модели является встроенная LED-подсветка костра, работающая через интерфейс USB-C.

Коллекционное издание высотой 18 см выпущено ограниченным тиражом в 500 единиц. Стоимость составляет $399.99. Предзаказ осуществляется исключительно через магазин Dark Horse Direct. Период отгрузки: декабрь 2026 — февраль 2027 года.