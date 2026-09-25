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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 35 902 оценки

Размер The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered составит около 45 ГБ

monk70 monk70

Появилась новая информация о The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered, которой поделился Марчин Момот, менеджер по связям с сообществом и социальным сетям в студии CD Projekt RED.

Он раскрыл размер файлов обновлённой версии игры для различных платформ. За исключением Switch 2, это бесплатное обновление, которое необходимо загрузить после установки базовой версии игры.

  • ПК (Steam): около 45 ГБ (размер может варьироваться в зависимости от установленных языковых пакетов)
  • PS5: около 45 ГБ
  • Xbox Series: около 45 ГБ
  • Switch 2: около 50 ГБ (отдельное приложение)

Релиз The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered состоится 29 сентября.

Обновления 219
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Комментарии:  106
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Ведьмак - сильно и неадекватно переоценённый отход игровой промышленности. Бывает же, что заводы сливают отходы в водоёмы, и потом экология страдает, вот этим отходом ведьмак и является. // Роберт Ричардович

119
Black3D

Купил когда то в стим. Тут обновленную версию еще подогнали. Но поиграл всего пару часов. Для кого делают этот мусор? Тут нет атмосферы что больше всего важно для одиночной игры. Атмосфера не только строится из эффектов но и геймпле