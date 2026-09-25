Размер The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered составит около 45 ГБ

Появилась новая информация о The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered, которой поделился Марчин Момот, менеджер по связям с сообществом и социальным сетям в студии CD Projekt RED.

Он раскрыл размер файлов обновлённой версии игры для различных платформ. За исключением Switch 2, это бесплатное обновление, которое необходимо загрузить после установки базовой версии игры.

ПК (Steam): около 45 ГБ (размер может варьироваться в зависимости от установленных языковых пакетов)

PS5: около 45 ГБ

Xbox Series: около 45 ГБ

Switch 2: около 50 ГБ (отдельное приложение)

Релиз The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered состоится 29 сентября.