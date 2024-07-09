Разработчик The Witcher 3 раскрыл "секретный соус" квестов CD Projekt Red

По словам Павла Саско, «секретным соусом» квестов CDPR в таких играх, как The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, является эмпатия. Саско был дизайнером квестов в The Witcher 3, ведущим дизайнером квестов в DLC для The Witcher 3, ведущим дизайнером квестов в Cyberpunk 2077, директором квестов в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, а теперь является помощником директора игры следующей Cyberpunk. Излишне говорить, что если есть кто-то, кто хорошо разбирается в дизайне квестов CDPR, то это Саско.
Саско вышел на сцену на Gamescom LATAM, чтобы рассказать, как CD Projekt Red разрабатывает квесты. После этого Game Rant пообщался с Саско, чтобы узнать немного больше об этих процессах. По словам Саско, игроки должны иметь возможность взаимодействовать с как можно большей частью квеста; вместо того, чтобы просто быть драмой в сцене, должна быть драма в игровом процессе. После этого речь идет о том, чтобы показывать это игрокам, а не просто рассказывать, и полагаться на этот последний пункт только как на запасной вариант. При обсуждении элемента «показать» Саско рассказал о том, насколько важна эмпатия в дизайне квестов, сославшись на The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.
Он объяснил, что его цель — заставить игроков перестать думать о логике событий и начать чувствовать, потому что это устанавливает связь между игроком и квестом. Это делает их более погруженными в такие игры, как Cyberpunk 2077 и The Witcher 3, когда они действительно чувствуют себя их частью или могут соотнести себя с основными сюжетными поворотами, несмотря на то, что обе игры далеки от реальности.
Я всегда говорю своим дизайнерам, чтобы они старались сделать игрока эмпатичным, потому что есть так много разных вещей, которые могут тронуть игроков.
Он привел два примера того, как эмпатия может тронуть игроков: первый — когда Сойка умирает в поезде в Phantom Liberty и когда Кровавый барон несет Игошу в The Witcher 3. Это сильные сцены, которые могут вызвать эмоции у игрока, и годы спустя Саско все еще вспоминает письмо, которое он получил относительно истории Кровавого барона.
Короче говоря, мужчина обратился к CDPR, чтобы выразить, как глубоко сюжетная линия Кровавого барона повлияла на него в эмоциональном плане после того, как он потерял и жену, и ребенка во время родов. В письме объяснялось, насколько сложным был этот квест и как «он чувствовал себя Кровавым Бароном. Он действительно хотел, чтобы это сработало».
Для Саско важно, чтобы квесты создавались с учетом этой эмпатии. The Witcher 3 — об отцовстве, но Геральт не отец. Это не значит, что игра не может создать подлинный опыт благодаря своей эмпатии. Понимание того, как некоторые люди могут отреагировать на квест в видеоигре, является важным шагом в разработке этого вопроса:
Хотя это фэнтези, в ней есть элемент подлинности и реализма, который тронет людей, потому что вы не знаете, через что они прошли. Вы должны подходить к квестам с глубокой заботой и вниманием.
Использование эмпатии при разработке квестов, использование эмпатии игрока и подход к каждому квесту с глубокой заботой и вниманием могут показаться небольшими шагами в более масштабном процессе, но именно мелочи и детали отличают хорошую игру от отличной. Эмпатия является важным элементом этого, и Саско резюмирует это просто:
Попытка вызвать у вас сочувствие и показать то, что может вас тронуть – для меня это своего рода секретный соус для создания действительно хороших квестов.
Ну да, все правильно, и у них действительно получаются квесты, которые заставляют прям прочувствовать момент. И в Ведьмаке таких много, и в КП77.
Это какие квесты в кп заставляют прочувствовать момент? Я чисто поржать спрашиваю
Конечно, про чувака с дымящимся хером. Чисто поржать отвечаю.
К квесты прям огонь в ведьмак 3. Даже простое вроде задание превращается в детектив который можно решить по разному. Ну или рофельные как квест Плотвы и в банке.
Але игре уже 10 лет в обед. Может достаточно обсасывать эти старые кости и пора начать создавать достойное продолжение? Или уже не могем? После киберпука я сильно сомневаюсь что годнота будет.
разработка подорожала. лучше пока еще разок скурим и ведьмак 3 купить.
Лучше уж тогда В1 и В2. Ах да, они же не в тренде
С этим да, не поспоришь... Именно потому что герои игры характерные, живые, они вызывают эмоции. Есть даже многослойные герои. Например, Лугос Безумный грубиян и хам при первой встрече, но если познакомится с ним ближе, этот персонаж откроется с другой, лучшей стороны. И это очень круто для игрового персонажа. И другие есть...
главный "соус" это опыт жизни и знание профессии
секретный соус-делайте хорошо, плохо не делайте
Это если игра плохая - сложно. Но если игра ачешуенная, тогда ты априори будешь сопереживать герою.
В играх в отличии от: книг, фильмов сложно, сопереживать герою находящемуся под вашим руководством. Другое дело когда сценарий, не даёт сделать выбор, ведя по кривой дорожке к заранее предсказанным последствиям. К счастью, для таких случаев существуют моды.
Какая б игра не была. Все в твоих руках. И переживать, ты здесь можешь лишь за себя, и то если руки не с того места растут. Ну и за троллей тоже.
Верно! Всё верно говорит пан Саско. А нашему человеку особенно близки мотивы и сюжеты ведьмаковских квестов. Всё же поляки, как не крути славяне, хоть и с прибабахом! Авторы делали игру действительно с душой, а не ставили во главу угла получение прибылей. Здесь можно было бы сказать, что типично американские игры не могут похвастаться подобным... Можно, но не нужно - "Рокстары" в своей ковбойской саге доказали и показали, что когда-то и в Америке жили настоящие люди! Можно было бы упомянуть и японские игры, 90% которых широко известны только на своей территории, и сюжеты которых близки и понятны только самим японцам и особенно преданным любителям, но опять же, Призрак Цусимы получился очень качественным продуктом. Пожелаем подобным творцам-авторам творческих успехов и будем надеяться на лучшее!
А теперь мы будем делать игры с лгбтклмн+-= с персами, которые такие потому что потому. (С) современные
водица, ведро водицы.
Текст нейросеть генерят или поляков под стаканом шнапса на мемуары тянет? так вроде все так делали всегда, но молчали из-за очевидности
Ведьмак был хорош по квестам, сюжету, и как сумбурно-убого пытаются быть на него похожими всратые врата 3.