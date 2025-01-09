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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 30 804 оценки

Разработчик The Witcher 3 вспомнил о квесте "В тени Вечного огня", ставший своеобразным полигоном для The Witcher 4

monk70
Новости

В декабре состоялась вторая годовщина выхода обновления «следующего поколения» для The Witcher 3: Wild Hunt, о котором вспомнил в X Филипп Уэббер, квест-директор 3-й части и директор повествования The Witcher 4. Он раскрыл интересную деталь, касающуюся нового квеста «В тени Вечного огня», который был добавлен в игру с патчем.

Над этим квестом работали новые дизайнеры и сценаристы CDPR, которые в настоящее время занимаются созданием приключений Цири. Новый квест для Белого Волка должен был стать хорошей подготовкой к работе над The ​​Witcher 4. Стоит добавить, что в команду, ответственную за вышеупомянутую миссию, также входил «один из старейших» дизайнеров квестов (присутствовавший в компании с первого Ведьмака) - к сожалению, Уэббер не назвал его имени.

Два года назад мы выпустили новый квест для The Witcher 3. Над ним работали новые дизайнеры и сценаристы, работавшие над The Witcher 4, вместе с одним из наших самых старших дизайнеров квестов, который с нами со времен The Witcher 1. В целом, это было идеальное начало для возвращения в колею.
52
58
Комментарии: 58
Ваш комментарий
Denis Kyokushin
Два года назад мы выпустили новый квест для The Witcher 3.

Кто-нибудь его прошёл?

7
kvitos

Совершенно случайно я его прошел вчера, так как несколько дней назад сел переигрывать ведьмака. И я очень вчера был удивлен, как же я этот квест пропустил раньше. А с утра такая новость, которая хотя бы раскрыла мне глаза ))))

3
Ashley33 kvitos

"рукопожатие") Мое почтение - опередил меня на пару часов - тоже выше написал, что именно вчера прошел этот квест и тоже был удивлен)

0
Шаман Шаманыч

да,я проходил

0
Denzel58 kvitos

а что за квест*? это там где костюм из сериала ?

0
Hog2012

А, тот самый квест. Я его так и не прошел.

Квест был добавлен для обоснования появления нового ведьмачьего снаряжения Школы Волка, внешне повторяющего снаряжение Геральта в первом сезоне одноимённого сериала от Netflix. Новое снаряжение было названо «Забытым снаряжением Школы Волка».
6
Пользователь ВКонтакте

Таких легендарных игр всё меньше и меньше. Ради подобных проектов только жадный и ленивый не обновит всю пеку целиком до современного пека стандарта. Ибо Ведьмак 3, это целая религия гейминга. Что же нам преподнесёт четвёртая часть... Ммммм🤗 // New Show

3
Константин335

Да что такого то в этом Ведьмаке 3, да игра хорошая, но не до такой степени что прям легендарная

-11
Vova S Константин335

Меня только сюжет привлекает.

Исполнение, с технологической точки зрения, вообще, хромает. Подавляющее большинство механик в стадии альфа. Имхо

-19
AndruhaGruz Константин335

Кто не понял тот не поймёт. Ведьмак 3 это шедевр во всех смыслах. Игра которая задрала планку action/RPG и уже десять лет её держит. Ещё не кто не смог в этом жанре переплюнуть третьего ведьмака.

12
Константин335 AndruhaGruz

РПГ? Серьезно?

-8
-zotik- AndruhaGruz

Только ведьсаке от рпг ничего толком нет, так экшончик.

-12
BossyBat

Вместо того, что бы ПОКАЗАТЬ хоть крупицы того, как игра будет выглядеть (да бы увидеть хотя бы вектор развития сего поделия) они пытаются защититься тем что "новая команда" принимала участие в создании неплохого квеста... Ну тогда пара слов об этом...

Квест действительно неплохой и даже можно сказать в духе 3 части, НООООО даже просто выполняя квест можно заметить что он пришит белыми нитками к самой игре... Поехали:

1) ВСЕ НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ, которые выдаются за выполнение задания имеют приписку легендарный забытый. Спросите что в этом не так? Отвечу - не так то, что ВСЕ новые веянья подаются как раз с того, что мол это уже было, а раз было - значит это нормально и правильно... Ага, фашисты кстати тоже не выдуманные и в отличии от подобных вещей они реально существовали, так что ж... теперь значит можно считать нормальным то чем они занимались? Спойлер: НЕТ.

2) Новый-старый ведьмак описывается таким крутым, что мол даже сам себе медальон изготовил и новые мечи придумал, ага... И такой вот гений почти сразу заразился болезнью просто зайдя в яму, а наш нетакушка Геральт почему-то не заразился и даже более того, не заразится пока не погибнет в бою (спойлер)

3) Когда приводят дьякона, то старый ведьмак не может контролировать злобу и убивает его, называя того лицемером спасающим свою шкуру... НО когда дьякон говорит, что отречется от церкви и будет нести веру в добро сам - ведьмак верит.. Верит как раз самой явной попытки сказать все что угодно что б сохранить свою шкуру.. и даже сам дьякон потом говорит что ему будет трудно отречься от того, чем его пропитывали 20 лет по собственной воле, т.к. учился он сам, его никто не заставлял.

4) Вишенка на тортике - в хорошей концовке возле этого места возведут лечебницу... Возвести лечебницу для людей там, где был очаг страшнейший чумы??? По ходу выполнения квеста описывались кучи трупов, кровь и останки био-материалов, но по задумке новых авторов это не беда... Дух мора убит, а значит и вся бяка чудесным образом исчезла...

Подводя итог:

Можно ещё много что сказать про новый квест, например то, что некоторая информация из него противоречит лору игры... Но не будем так углубляться.. В итоге, белые нитки, которые можно проигнорировать не углубляясь в события связанные с тем что творит Нетфликс и новые СДПР резко превращаются в красные стоп-сигналы, когда ты начинаешь задумываться о квесте в ключе "ну вот он новый, его делала новая команда и он понравился игрокам" Понравился, потому что был вплетен в готовую игру.. А когда этим пытаются оправдаться то делают себе же медвежью услугу...

Надоело мне реагировать на пустой спам разработчиков, которые вместе того что б показать результаты трудов в проработке новой сосаги продолжают оправдываться приводя в пример старую игру... Разбудите, когда появятся фактические примеры четвертой части.

3
FretfulDoctor

Не в защиту, но:

1) ВСЕ НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ, которые выдаются за выполнение задания имеют приписку легендарный забытый. Спросите что в этом не так? Отвечу - не так то, что ВСЕ новые веянья подаются как раз с того, что мол это уже было, а раз было - значит это нормально и правильно... Ага, фашисты кстати тоже не выдуманные и в отличии от подобных вещей они реально существовали, так что ж... теперь значит можно считать нормальным то чем они занимались? Спойлер: НЕТ.

Я не понял смысла претензий, но если претензия в том что тут появился резкий реткон и обосновывают тем что: "не кто, нечего за это не знала, так как было очень давно и все за это забыли", то тогда да, претензия обоснована. Но, тогда твоя аналогия сюда вообще не подходит.

2) Новый-старый ведьмак описывается таким крутым, что мол даже сам себе медальон изготовил и новые мечи придумал, ага... И такой вот гений почти сразу заразился болезнью просто зайдя в яму, а наш нетакушка Геральт почему-то не заразился и даже более того, не заразится пока не погибнет в бою (спойлер)

Ну, тут спорный вопрос, так как сам Геральт в книгах умер в бою с крестинами от вил. Да и плюс как в книгах, так и в играх не раз рассказывается что ведьмаки могу умереть от чего угодна даже от банально утопца.

4) Вишенка на тортике - в хорошей концовке возле этого места возведут лечебницу... Возвести лечебницу для людей там, где был очаг страшнейший чумы??? По ходу выполнения квеста описывались кучи трупов, кровь и останки био-материалов, но по задумке новых авторов это не беда... Дух мора убит, а значит и вся бяка чудесным образом исчезла...

И опят же спорный вопрос, аналогия будет спорна, но все же. В той же Японией после бомбежки ядерным оружием люди и дальше живу. Как бы да, тот что так быстро появилась лечебница это "фигня", но в прицепи если бы он сказал что через какое-то время она появится то в это можно поверить.

-2
BossyBat FretfulDoctor

1) Аналогия с фашизмом приведена на контрасте, если она задела, то как насчет момента "если ты белый человек - иди вон" Нетфликс как раз таким занимался, да и реды маршируют в похожем направлении...
2) Да, в том и суть. Ведьмак НЕ может заболеть, ну почти... А тут старый имба именно что заразился и поддался мороку переодически с ним борясь, из-за чего и закрыли яму..
3) А вот тут аргумент настолько же фиговый, насколько для Вас оказалось фиговое сравнение с фашизмом, поясню:

-атомное оружие опасно радиационным загрязнением, из-за излучения которого МУТИРУЮТ клетки что приводит организм к гибели, это излучение со временем проходит, а в Хиросиму и Нагасаки люди вернулись далеко не сразу. Тут же буквально меньше чем через месяц уже лечебница.
-в отличии от излучения, болезнь это скопление живых микроорганизмов которые развиваются в теле носителя и сами никуда не уйдут если есть пища, наоборот они могут развиться и мутировать создавая все новые штаммы (да здравствует Plague Inc)

Контр-аргумет - именно ЛЕЧЕБНИЦЫ для больных и места куда отправляли неизлечимо больных/чумных людей ЗАБРОШЕНЫ и являются местами, куда не рекомендуют ходить даже современным людям (что разумеется привлекает сталкеров, которые очень любят заброшки)

По-гуглите, если не верите..

-3
vzglydizugla FretfulDoctor

Так а где им еще жить? Япония это не украина, места мало. Для сравнения есть в европе государство, что так же живет с заражением (правда несколько иным) и до сих пор страдает, а деваться же некуда, ибо места для них другого нет.

-3
FretfulDoctor BossyBat
1) Аналогия с фашизмом приведена на контрасте, если она задела, то как насчет момента "если ты белый человек - иди вон" Нетфликс как раз таким занимался, да и реды маршируют в похожем направлении...

Вообще не понял....В чем смысла твое претензии ? Если в ретконе, то аналоги с фашистами не работе.

2) Да, в том и суть. Ведьмак НЕ может заболеть, ну почти... А тут старый имба именно что заразился и поддался мороку переодически с ним борясь, из-за чего и закрыли яму..

Начнем с того что как ты сам и написал что ведьмаки почти не болеют, да у них иммунитет куда луче чем у людей, но он не дает им 100% защиту. А еще сам по себе Геральт является более уникальным ведьмаком.

0
FretfulDoctor vzglydizugla

Это вообще не как не касается темы разговора.

-1
Шрек и осел vs CD Project

"Разработчик вспомнил..."

Ни минуты покоя!

1
Fan_of_the_cinema

Если сюжет четверки будет по качеству как вот этот квест, то ее можно заранее хоронить.

1
DОC

Придется пройти, я и не знал про этот квест.

0
Alex Row

Довольно интересный квест, мне понравился.

0
Ashley33

во, только вчера прошел этот квест) Еще думал - когда играл на релизе - его вроде не было, откуда взялся)

0
vzglydizugla

С другой стороны этот квест по сравнению с остальными ну такой себе, лучше конечно чем в скайриме квесты, но тому же кровь и вино и в подметки не годиться.

0
Dmitriy_1981

квест заурядный. Единственное чем он интересен, что в диалогах учитываются последствия некоторых квестов из основной игры.

Мне он не понравился тем, что по сути представляет собой компиляцию из готовых идей из разных частей игры, как если бы это делал ученик или моддер. Студенческая такая работа, в которой сплошной плагиат и нет ничего нового.

0
Xndr DeKoz

Это все конечно, интересно, но судить можно будет только после релиза 4 части Ведьмака

0
Беркут Слеер

Если этот квест своеобразный полигон, надо будет перепройти, может действительно что-то было упущено, что намекнет на действиях в 4 части.

0
best_nick_jokker

Ну квест то хорош,не спорю. Но сделать один доп квест или целую игру с огромный миром с полной сюжетной линией и кучей доп квестов,встреч и занятий это уже совсем другое дело. Так что надеяться на новую команду из за одно квеста такое себе...

-1
Пользователь ВКонтакте

Это, кто не знает, roвнuнa по сериалу. И вот эти существа мутят 4 часть. Кому ещё чего непонятно? // Александр Ковалёв

-2
demon33251

Да все здравомыслящие уже поняли , что , 4 ая часть будет шляпа радужная, с сильной и независимой ГГ с именем Цири.

-7
Антон Патриарх Логвинов demon33251

Если все всё поняли, тогда зачем ты заходишь в посты по 4-му витчеру?

2
demon33251 Антон Патриарх Логвинов

Уйди постылый, отвянь .

-8
cheezypizey demon33251

Лечитесь, вам уже мерещатся эти "радужные", видите даже там, где их нет

1
demon33251 cheezypizey

Потом будете сами лечится , когда игра так же обосрется как и Анал эдж Гейгуард. Для таких как ты напоминаю, что, ведущий сценарист игры Ведьмак 4 Мери Кенни - лгбтшница , перешедшея из всеми ненавистной Свит Бейби. Так что можете не ждать "шедевра". А скормят вам радужную парашу.

0
malars0
-6