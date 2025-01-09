Разработчик The Witcher 3 вспомнил о квесте "В тени Вечного огня", ставший своеобразным полигоном для The Witcher 4

В декабре состоялась вторая годовщина выхода обновления «следующего поколения» для The Witcher 3: Wild Hunt, о котором вспомнил в X Филипп Уэббер, квест-директор 3-й части и директор повествования The Witcher 4. Он раскрыл интересную деталь, касающуюся нового квеста «В тени Вечного огня», который был добавлен в игру с патчем.
Над этим квестом работали новые дизайнеры и сценаристы CDPR, которые в настоящее время занимаются созданием приключений Цири. Новый квест для Белого Волка должен был стать хорошей подготовкой к работе над The Witcher 4. Стоит добавить, что в команду, ответственную за вышеупомянутую миссию, также входил «один из старейших» дизайнеров квестов (присутствовавший в компании с первого Ведьмака) - к сожалению, Уэббер не назвал его имени.
Два года назад мы выпустили новый квест для The Witcher 3. Над ним работали новые дизайнеры и сценаристы, работавшие над The Witcher 4, вместе с одним из наших самых старших дизайнеров квестов, который с нами со времен The Witcher 1. В целом, это было идеальное начало для возвращения в колею.
Кто-нибудь его прошёл?
Совершенно случайно я его прошел вчера, так как несколько дней назад сел переигрывать ведьмака. И я очень вчера был удивлен, как же я этот квест пропустил раньше. А с утра такая новость, которая хотя бы раскрыла мне глаза ))))
"рукопожатие") Мое почтение - опередил меня на пару часов - тоже выше написал, что именно вчера прошел этот квест и тоже был удивлен)
да,я проходил
а что за квест*? это там где костюм из сериала ?
А, тот самый квест. Я его так и не прошел.
Таких легендарных игр всё меньше и меньше. Ради подобных проектов только жадный и ленивый не обновит всю пеку целиком до современного пека стандарта. Ибо Ведьмак 3, это целая религия гейминга. Что же нам преподнесёт четвёртая часть... Ммммм🤗 // New Show
Да что такого то в этом Ведьмаке 3, да игра хорошая, но не до такой степени что прям легендарная
Меня только сюжет привлекает.
Исполнение, с технологической точки зрения, вообще, хромает. Подавляющее большинство механик в стадии альфа. Имхо
Кто не понял тот не поймёт. Ведьмак 3 это шедевр во всех смыслах. Игра которая задрала планку action/RPG и уже десять лет её держит. Ещё не кто не смог в этом жанре переплюнуть третьего ведьмака.
РПГ? Серьезно?
Только ведьсаке от рпг ничего толком нет, так экшончик.
Вместо того, что бы ПОКАЗАТЬ хоть крупицы того, как игра будет выглядеть (да бы увидеть хотя бы вектор развития сего поделия) они пытаются защититься тем что "новая команда" принимала участие в создании неплохого квеста... Ну тогда пара слов об этом...
Квест действительно неплохой и даже можно сказать в духе 3 части, НООООО даже просто выполняя квест можно заметить что он пришит белыми нитками к самой игре... Поехали:
1) ВСЕ НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ, которые выдаются за выполнение задания имеют приписку легендарный забытый. Спросите что в этом не так? Отвечу - не так то, что ВСЕ новые веянья подаются как раз с того, что мол это уже было, а раз было - значит это нормально и правильно... Ага, фашисты кстати тоже не выдуманные и в отличии от подобных вещей они реально существовали, так что ж... теперь значит можно считать нормальным то чем они занимались? Спойлер: НЕТ.
2) Новый-старый ведьмак описывается таким крутым, что мол даже сам себе медальон изготовил и новые мечи придумал, ага... И такой вот гений почти сразу заразился болезнью просто зайдя в яму, а наш нетакушка Геральт почему-то не заразился и даже более того, не заразится пока не погибнет в бою (спойлер)
3) Когда приводят дьякона, то старый ведьмак не может контролировать злобу и убивает его, называя того лицемером спасающим свою шкуру... НО когда дьякон говорит, что отречется от церкви и будет нести веру в добро сам - ведьмак верит.. Верит как раз самой явной попытки сказать все что угодно что б сохранить свою шкуру.. и даже сам дьякон потом говорит что ему будет трудно отречься от того, чем его пропитывали 20 лет по собственной воле, т.к. учился он сам, его никто не заставлял.
4) Вишенка на тортике - в хорошей концовке возле этого места возведут лечебницу... Возвести лечебницу для людей там, где был очаг страшнейший чумы??? По ходу выполнения квеста описывались кучи трупов, кровь и останки био-материалов, но по задумке новых авторов это не беда... Дух мора убит, а значит и вся бяка чудесным образом исчезла...
Подводя итог:
Можно ещё много что сказать про новый квест, например то, что некоторая информация из него противоречит лору игры... Но не будем так углубляться.. В итоге, белые нитки, которые можно проигнорировать не углубляясь в события связанные с тем что творит Нетфликс и новые СДПР резко превращаются в красные стоп-сигналы, когда ты начинаешь задумываться о квесте в ключе "ну вот он новый, его делала новая команда и он понравился игрокам" Понравился, потому что был вплетен в готовую игру.. А когда этим пытаются оправдаться то делают себе же медвежью услугу...
Надоело мне реагировать на пустой спам разработчиков, которые вместе того что б показать результаты трудов в проработке новой сосаги продолжают оправдываться приводя в пример старую игру... Разбудите, когда появятся фактические примеры четвертой части.
Не в защиту, но:
Я не понял смысла претензий, но если претензия в том что тут появился резкий реткон и обосновывают тем что: "не кто, нечего за это не знала, так как было очень давно и все за это забыли", то тогда да, претензия обоснована. Но, тогда твоя аналогия сюда вообще не подходит.
Ну, тут спорный вопрос, так как сам Геральт в книгах умер в бою с крестинами от вил. Да и плюс как в книгах, так и в играх не раз рассказывается что ведьмаки могу умереть от чего угодна даже от банально утопца.
И опят же спорный вопрос, аналогия будет спорна, но все же. В той же Японией после бомбежки ядерным оружием люди и дальше живу. Как бы да, тот что так быстро появилась лечебница это "фигня", но в прицепи если бы он сказал что через какое-то время она появится то в это можно поверить.
1) Аналогия с фашизмом приведена на контрасте, если она задела, то как насчет момента "если ты белый человек - иди вон" Нетфликс как раз таким занимался, да и реды маршируют в похожем направлении...
2) Да, в том и суть. Ведьмак НЕ может заболеть, ну почти... А тут старый имба именно что заразился и поддался мороку переодически с ним борясь, из-за чего и закрыли яму..
3) А вот тут аргумент настолько же фиговый, насколько для Вас оказалось фиговое сравнение с фашизмом, поясню:
-атомное оружие опасно радиационным загрязнением, из-за излучения которого МУТИРУЮТ клетки что приводит организм к гибели, это излучение со временем проходит, а в Хиросиму и Нагасаки люди вернулись далеко не сразу. Тут же буквально меньше чем через месяц уже лечебница.
-в отличии от излучения, болезнь это скопление живых микроорганизмов которые развиваются в теле носителя и сами никуда не уйдут если есть пища, наоборот они могут развиться и мутировать создавая все новые штаммы (да здравствует Plague Inc)
Контр-аргумет - именно ЛЕЧЕБНИЦЫ для больных и места куда отправляли неизлечимо больных/чумных людей ЗАБРОШЕНЫ и являются местами, куда не рекомендуют ходить даже современным людям (что разумеется привлекает сталкеров, которые очень любят заброшки)
По-гуглите, если не верите..
Так а где им еще жить? Япония это не украина, места мало. Для сравнения есть в европе государство, что так же живет с заражением (правда несколько иным) и до сих пор страдает, а деваться же некуда, ибо места для них другого нет.
Вообще не понял....В чем смысла твое претензии ? Если в ретконе, то аналоги с фашистами не работе.
Начнем с того что как ты сам и написал что ведьмаки почти не болеют, да у них иммунитет куда луче чем у людей, но он не дает им 100% защиту. А еще сам по себе Геральт является более уникальным ведьмаком.
Это вообще не как не касается темы разговора.
"Разработчик вспомнил..."
Ни минуты покоя!
Если сюжет четверки будет по качеству как вот этот квест, то ее можно заранее хоронить.
Придется пройти, я и не знал про этот квест.
Довольно интересный квест, мне понравился.
во, только вчера прошел этот квест) Еще думал - когда играл на релизе - его вроде не было, откуда взялся)
С другой стороны этот квест по сравнению с остальными ну такой себе, лучше конечно чем в скайриме квесты, но тому же кровь и вино и в подметки не годиться.
квест заурядный. Единственное чем он интересен, что в диалогах учитываются последствия некоторых квестов из основной игры.
Мне он не понравился тем, что по сути представляет собой компиляцию из готовых идей из разных частей игры, как если бы это делал ученик или моддер. Студенческая такая работа, в которой сплошной плагиат и нет ничего нового.
Это все конечно, интересно, но судить можно будет только после релиза 4 части Ведьмака
Если этот квест своеобразный полигон, надо будет перепройти, может действительно что-то было упущено, что намекнет на действиях в 4 части.
Ну квест то хорош,не спорю. Но сделать один доп квест или целую игру с огромный миром с полной сюжетной линией и кучей доп квестов,встреч и занятий это уже совсем другое дело. Так что надеяться на новую команду из за одно квеста такое себе...
Это, кто не знает, roвнuнa по сериалу. И вот эти существа мутят 4 часть. Кому ещё чего непонятно? // Александр Ковалёв
Да все здравомыслящие уже поняли , что , 4 ая часть будет шляпа радужная, с сильной и независимой ГГ с именем Цири.
Если все всё поняли, тогда зачем ты заходишь в посты по 4-му витчеру?
Уйди постылый, отвянь .
Лечитесь, вам уже мерещатся эти "радужные", видите даже там, где их нет
Потом будете сами лечится , когда игра так же обосрется как и Анал эдж Гейгуард. Для таких как ты напоминаю, что, ведущий сценарист игры Ведьмак 4 Мери Кенни - лгбтшница , перешедшея из всеми ненавистной Свит Бейби. Так что можете не ждать "шедевра". А скормят вам радужную парашу.