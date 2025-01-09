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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 30 789 оценок

Разработчик The Witcher 3 вспомнил о квесте "В тени Вечного огня", ставшим своеобразным полигоном для The Witcher 4

monk70
Новости

В декабре состоялась вторая годовщину выхода обновления «следующего поколения» для The Witcher 3: Wild Hunt, о котором вспомнил в X Филипп Уэббер, квест-директор 3-й части и директор повествования The Witcher 4. Он раскрыл интересную деталь, касающуюся нового квеста «В тени Вечного огня», который был добавлен в игру с патчем.

Над этим квестом работали новые дизайнеры и сценаристы CDPR, которые в настоящее время занимаются созданием приключений Цири. Новый квест для Белого Волка должен был стать хорошей подготовкой к работе над The ​​Witcher 4. Стоит добавить, что в команду, ответственную за вышеупомянутую миссию, также входил «один из старейших» дизайнеров квестов (присутствовавший в компании с первого Ведьмака) - к сожалению, Уэббер не назвал его имени.

Два года назад мы выпустили новый квест для The Witcher 3. Над ним работали новые дизайнеры и сценаристы, работавшие над The Witcher 4, вместе с одним из наших самых старших дизайнеров квестов, который с нами со времен The Witcher 1. В целом, это было идеальное начало для возвращения в колею.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Таких легендарных игр всё меньше и меньше. Ради подобных проектов только жадный и ленивый не обновит всю пеку целиком до современного пека стандарта. Ибо Ведьмак 3, это целая религия гейминга. Что же нам преподнесёт четвёртая часть... Ммммм🤗 // New Show

2
Константин335

Да что такого то в этом Ведьмаке 3, да игра хорошая, но не до такой степени что прям легендарная

1
Vova S Константин335

Меня только сюжет привлекает.

Исполнение, с технологической точки зрения, вообще, хромает. Подавляющее большинство механик в стадии альфа. Имхо

0
Denis Kyokushin
Два года назад мы выпустили новый квест для The Witcher 3.

Кто-нибудь его прошёл?

0