Разработчик The Witcher 3 вспомнил о квесте "В тени Вечного огня", ставшим своеобразным полигоном для The Witcher 4

В декабре состоялась вторая годовщину выхода обновления «следующего поколения» для The Witcher 3: Wild Hunt, о котором вспомнил в X Филипп Уэббер, квест-директор 3-й части и директор повествования The Witcher 4. Он раскрыл интересную деталь, касающуюся нового квеста «В тени Вечного огня», который был добавлен в игру с патчем.

Над этим квестом работали новые дизайнеры и сценаристы CDPR, которые в настоящее время занимаются созданием приключений Цири. Новый квест для Белого Волка должен был стать хорошей подготовкой к работе над The ​​Witcher 4. Стоит добавить, что в команду, ответственную за вышеупомянутую миссию, также входил «один из старейших» дизайнеров квестов (присутствовавший в компании с первого Ведьмака) - к сожалению, Уэббер не назвал его имени.

Два года назад мы выпустили новый квест для The Witcher 3. Над ним работали новые дизайнеры и сценаристы, работавшие над The Witcher 4, вместе с одним из наших самых старших дизайнеров квестов, который с нами со времен The Witcher 1. В целом, это было идеальное начало для возвращения в колею.