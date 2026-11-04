Разработчики The Witcher 3 рассказали о дополнении Songs of the Past и о том, как вписывают его в канон

CD Projekt Red поделилась новыми подробностями о третьем дополнении для The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past. Релиз запланирован на 2027 год. В интервью IGN на фестивале Lucca Comics & Games ведущий дизайнер уровней Майлз Тост и сценаристка Паула Мейснер рассказали о создании нового региона, культурных деталях и работе с лором.

По словам Тоста, главное нововведение — это целый новый регион Леттен, который должен подарить игрокам уникальные ощущения от исследования. Если Скеллиге ассоциируется с путешествиями на лодках и горами, а земли Велена — с широкими просторами, то Леттен будет отличаться собственной культурной идентичностью. В архитектуре региона заметно британское влияние на аристократию, а также множество отсылок к польской сельской местности.

Особое внимание разработчики уделили местному алкоголю под названием Bracket — смеси меда и пива. Эта деталь кажется мелочью, но именно она формирует экономику и культуру Леттена. Для производства напитка нужны мед и хмель, поэтому эти ресурсы можно найти в регионе. Более того, это напрямую повлияло на дизайн монстров. Например, новый противник Свармион обожает мед и использует шершней для защиты. Таким образом, даже небольшая деталь вроде местного напитка влияет на квесты, окружение и бестиарий.

Отдельно затронули тему канона и глубокого лора. Сценаристка Паула Мейснер отметила, что в CD Projekt Red есть специальная команда, которая досконально знает все книги, игры и детали франшизы. С ними регулярно советуются, чтобы не допустить ошибок. При этом разработчики не боятся расширять историю, если могут логично объяснить свои решения.

Тост привел в пример возвращение Региса в Blood and Wine: фанаты могли бы возмутиться, ведь вампира испарили в книгах. Но студия объяснила, что он выжил с помощью другого высшего вампира и до сих пор восстанавливает силы.

«Мы не пытаемся переписывать канон, мы ищем крутые способы расширить и обосновать его», — подчеркнул разработчик.