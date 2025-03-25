Разработчики The Witcher 3 существенно переработали игровой движок для поддержки модификаций

Во время конференции GDC 2025 представители CD Projekt Red поделились подробностями о создании REDkit - официального инструмента моддинга для The Witcher 3. Как оказалось, целых 10 месяцев они трудились над переработкой значительной части движка RED Engine, так как встроенные в игру инструменты разработки в большинстве своем не были приспособлены к нуждам моддинг-сообщества. Кроме того, создание REDkit стало чем-то вроде прощания с The Witcher 3, где главную роль теперь должны играть игроки.

То, что работает для внутренних разработчиков, может не подойти моддерам", - сказал издательский продюсер Олег Шатуло. Мы начали потихоньку переключать наше внутреннее внимание на другие проекты, поэтому, прощаясь с The Witcher 3, мы хотели продлить ее жизнь, предоставив возможность моддинг-сообществу продолжать улучшать и расширять игру. Поэтому для нас было вполне логично создать официальный инструмент для моддинга, который мы назвали REDkit.

На протяжении многих лет CD Projekt Red сотрудничает с моддерами - игроками, которые делают дополнительные шаги в создании игр, изучая те же навыки программирования и дизайна, что и разработчики. В некоторых случаях моддеры из сообщества The Witcher устраивались на работу в CD Projekt Red или в основанные студии поддержки - именно так начал свой путь в разработке игр второй докладчик на GDC, Бенс Хамбалко. В итоге он стал главой Yigsoft, студии поддержки, которая участвовала в создании The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.

Шатуло и Хамбалко решили три особые проблемы, связанные с предоставлением игрокам доступа к основным инструментам: технические, зависимости и документация - все это создавало целый клубок проблем, которые потенциально могли сделать REDkit неподъемным для публики. Кроме того, им пришлось вычищать многолетний код, который CD Projekt никогда не ожидала увидеть за пределами компании. Команде нужно было сделать REDKit более легко настраиваемым, чтобы дать людям больше возможностей для импорта их собственных данных и файлов, зачастую создаваемых с помощью инструментов, отличающихся от тех, что использовали сами разработчики.

Помимо оптимизации технического интерфейса и процесса работы с инструментами, CDPR добавила еще и такие важные опции, как Projects - функцию, позволяющую организовывать индивидуальные модификации, которой не было в оригинальном движке. Они отметили, что официальный инструментарий позволяет сообществу продолжать расширять и улучшать игру, давая возможность пользователям создавать свой собственный контент.

По словам Хамбалко, когда в 2024 году состоялся релиз инструментария для модов, реакция была положительной и ошеломляющей.

"Если судить по тому, что говорит такой человек, как я, который раньше участвовал в моддинг-сообществе: Это потрясающе - видеть все доступные инструменты отладки и иметь такой глубокий доступ к нашим моделям. Некоторые игроки говорили нам, что "это не инструмент для моддинга, это движок, вы, ребята, сошли с ума". Так что мы были очень рады тому, что получилось".

The Witcher 3: Wild Hunt по-прежнему активно развивается. Спустя почти 10 лет после релиза игра остается очень популярной для моддеров, которые добавляют новые квесты, локации или настраивают геймплей.