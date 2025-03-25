Разработчики The Witcher 3 существенно переработали игровой движок для поддержки модификаций

Во время конференции GDC 2025 представители CD Projekt Red поделились подробностями о создании REDkit - официального инструмента моддинга для The Witcher 3. Как оказалось, целых 10 месяцев они трудились над переработкой значительной части движка RED Engine, так как встроенные в игру инструменты разработки в большинстве своем не были приспособлены к нуждам моддинг-сообщества. Кроме того, создание REDkit стало чем-то вроде прощания с The Witcher 3, где главную роль теперь должны играть игроки.
То, что работает для внутренних разработчиков, может не подойти моддерам", - сказал издательский продюсер Олег Шатуло. Мы начали потихоньку переключать наше внутреннее внимание на другие проекты, поэтому, прощаясь с The Witcher 3, мы хотели продлить ее жизнь, предоставив возможность моддинг-сообществу продолжать улучшать и расширять игру. Поэтому для нас было вполне логично создать официальный инструмент для моддинга, который мы назвали REDkit.
На протяжении многих лет CD Projekt Red сотрудничает с моддерами - игроками, которые делают дополнительные шаги в создании игр, изучая те же навыки программирования и дизайна, что и разработчики. В некоторых случаях моддеры из сообщества The Witcher устраивались на работу в CD Projekt Red или в основанные студии поддержки - именно так начал свой путь в разработке игр второй докладчик на GDC, Бенс Хамбалко. В итоге он стал главой Yigsoft, студии поддержки, которая участвовала в создании The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.
Шатуло и Хамбалко решили три особые проблемы, связанные с предоставлением игрокам доступа к основным инструментам: технические, зависимости и документация - все это создавало целый клубок проблем, которые потенциально могли сделать REDkit неподъемным для публики. Кроме того, им пришлось вычищать многолетний код, который CD Projekt никогда не ожидала увидеть за пределами компании. Команде нужно было сделать REDKit более легко настраиваемым, чтобы дать людям больше возможностей для импорта их собственных данных и файлов, зачастую создаваемых с помощью инструментов, отличающихся от тех, что использовали сами разработчики.
Помимо оптимизации технического интерфейса и процесса работы с инструментами, CDPR добавила еще и такие важные опции, как Projects - функцию, позволяющую организовывать индивидуальные модификации, которой не было в оригинальном движке. Они отметили, что официальный инструментарий позволяет сообществу продолжать расширять и улучшать игру, давая возможность пользователям создавать свой собственный контент.
По словам Хамбалко, когда в 2024 году состоялся релиз инструментария для модов, реакция была положительной и ошеломляющей.
"Если судить по тому, что говорит такой человек, как я, который раньше участвовал в моддинг-сообществе: Это потрясающе - видеть все доступные инструменты отладки и иметь такой глубокий доступ к нашим моделям. Некоторые игроки говорили нам, что "это не инструмент для моддинга, это движок, вы, ребята, сошли с ума". Так что мы были очень рады тому, что получилось".
The Witcher 3: Wild Hunt по-прежнему активно развивается. Спустя почти 10 лет после релиза игра остается очень популярной для моддеров, которые добавляют новые квесты, локации или настраивают геймплей.
База для моддинга отличная, да и сама по себе игра живее всех живых.
Я правильно понимаю что в ведьмаке 4 уже не будет данного инструментария из-за 5 анрила?
будет уровень моддинга как и в остальных играх на еу
На игры на UE5 ещё проще делать моды, там вообще можно до мозга костей в игре всё поменять.
В сралкер 2 живёт за счёт моддинга
Заново делать надо другие инструменты для более продвинутых модификаций. Хоть они и лапшу вешают что 10 месяцев делали, это на самом деле не такая уж колоссальная работа. Вспомнить большинство игр прошлого - все с редактором выходили - Варкрафт 3, Операция Флешпоинт, Герои, Морра и Скай конечно же и многие многие другие. А сейчас лишнее шевеление разработчикам сделать лень, даже полная версия игры и то не факт что выходит.
зря от движка отказались
анрил кал
Две игры которые всегда есть у меня на компе, это третий ведьмак и скайрим.
Это круто, что сделали Redkit. Жаль, правда, что он очень требователен к ресурсам системы, но это неизбежно при работе с такой игрой. И моды уже есть интересные, можно надеяться, что со временем появятся созданные моддерами новые сюжетные ДЛС, а возможно и заслуживающие внимания геймплейные механики.
Хорошо.
Вот то-же интересные, то не справляется с задачами движок, то продолжают с ним работать, они там пусть уже определяться сидеть дальше на RED Engine или перебегать на Анриал. Не знаю как для Киберпанка, но для Ведьмака R.E. был шикарен(и по сей день таким является спустя 10 лет!).
Дерьмак 3 худшая игра
А почему? Расскажи
Аргументы в студию!
Хотя, если посмотреть на ник, то вопрос "Почему?" становится риторическим)
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Держи лучка)))