Разработчики The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past выпустили 5 композиций из саундтрека

CD Projekt Red выпустила небольшую часть саундтрека из 5 композиций, включающую музыку из дополнения The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past.
Songs of the Past — третье дополнение к игре, которое выйдет в 2027 году для PS5, Xbox Series, ПК и Switch 2. В следующем месяце CD Projekt Red выпустит The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered. Ниже представлен список композиций из опубликованного саундтрека:
- Into Darkness
- Awoken
- What's Done
- Return to the Path
- Belleteyn Night
some kinda songs of the past