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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 35 810 оценок

Разработчики The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past выпустили 5 композиций из саундтрека

monk70 monk70

CD Projekt Red выпустила небольшую часть саундтрека из 5 композиций, включающую музыку из дополнения The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past.

Songs of the Past — третье дополнение к игре, которое выйдет в 2027 году для PS5, Xbox Series, ПК и Switch 2. В следующем месяце CD Projekt Red выпустит The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered. Ниже представлен список композиций из опубликованного саундтрека:

  1. Into Darkness
  2. Awoken
  3. What's Done
  4. Return to the Path
  5. Belleteyn Night
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