Ремастер The Witcher 3 будет выглядеть "намного лучше" на Steam Deck благодаря новым технологическим улучшениям

Разработчики The Witcher 3 Remastered не просто выкрутили настройки визуальных эффектов на максимум. В этой версии был полностью переработан движок рендеринга, что позволило добиться большего при тех же затратах ресурсов. Отвечая на вопрос о производительности на Steam Deck, Якуб Кутруба из CD Projekt Red заявил, что игра будет выглядеть на этом устройстве «намного лучше», обеспечивая «более красивую картинку при тех же требованиях к системе».

Благодаря новому движку рендеринга CD Projekt Red удалось повысить скорость работы многих систем The Witcher 3. И хотя на мощных ПК игра получит значительные графические улучшения и более совершенные визуальные эффекты, сам ремастер будет работать эффективнее предыдущих версий. В случае со Steam Deck обновлённая The Witcher 3 предложит большее качество при прежних затратах ресурсов: улучшенная графика не потребует более мощного «железа».

Хорошая новость заключается в том, что The Witcher 3 Remastered, вероятно, сохранит статус «Полностью совместимо» (Verified) для Steam Deck. Игра должна работать так же хорошо, как и раньше, а возможно, и лучше — если игроки выберут аналогичный уровень качества изображения. Этот ремастер не просто повысил детализацию; он улучшил игру на фундаментальном уровне.

Что касается Steam Deck, то, судя по всему, игра будет работать так же, но выглядеть — намного, намного лучше. Мы внедряем множество улучшений, добавляем новый контент, обновляем ассеты, но при этом используем и новые возможности рендеринга.



Благодаря новому движку многие системы работают быстрее. Это позволяет нам выдавать более красивую картинку при тех же затратах ресурсов; то же самое касается и версии для Nintendo Switch 2, которая выйдет одновременно с ремастером.

Ремастер The Witcher 3 выйдет 29 сентября и будет доступен в качестве бесплатного обновления для всех владельцев игры.