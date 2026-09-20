Ремастер The Witcher 3 для Nintendo Switch 2 будет весить 43,5 ГБ

Каков размер файла The Witcher 3 Remastered на Nintendo Switch 2? Согласно данным Nintendo eShop, обновлённой версии (ремастеру) этой экшен-RPG от студии CD Projekt RED требуется 43,5 ГБ свободного места для установки на японской гибридной консоли.

Впрочем, это не единственная новинка, для которой стал известен объем данных: например, Definitive Edition игры Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age требует 23,4 ГБ на Nintendo Switch 2, тогда как Shinobi: Art of Vengeance занимает значительно меньше — 12 ГБ.

У таинственного приключения Sp(L/R)ite требования ещё скромнее: всего 4,9 ГБ свободного места, а зомби-стратегия Graveyard Keeper 2 и вовсе оказалась «легковесом» — она занимает 780 МБ.

Что касается списка грядущих игр для Nintendo Switch, то большинство из них — проекты не столь громкие: от Kalanoro (требует 3,4 ГБ) до Garfield: Escape From Monday (3 ГБ), а также от Hack 'n' Stack (2,4 ГБ) до Distorted: Night Shift Anomalies (2 ГБ). Важный дебют

Анонсированная ровно месяц назад The Witcher 3: Wild Hunt Remastered станет дебютом игры на Nintendo Switch 2 в обновлённом виде; ремастер улучшает различные аспекты игрового процесса, выходя далеко за рамки простого повышения качества графики. Хотя The Witcher 3: Wild Hunt ранее уже вышла на оригинальной Nintendo Switch благодаря по-настоящему амбициозному порту, аппаратные возможности новой гибридной консоли, безусловно, позволят разработчикам обеспечить значительно более высокое качество изображения, по-настоящему раскрыв образы персонажей и красоту игрового мира этого захватывающего приключения.