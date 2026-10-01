Ремастер The Witcher 3 два дня подряд ставит антирекорды по негативным отзывам в Steam - общий рейтинг начал падать

Ремастер The Witcher 3: Wild Hunt, вышедший 29 сентября 2026 года, установил не только рекорд по пиковому онлайну, но и антирекорд по негативным отзывам. По данным Steam и профильных ресурсов, два дня подряд игра показывает худшие показатели за всю свою 11-летнюю историю:

29 сентября (день релиза) - около 3500 отзывов, из них больше 1100 отрицательных. Доля положительных составила 68%. Это второй худший день в истории игры по соотношению.

30 сентября - соотношение упало ещё ниже, до 64% положительных. Это уже абсолютный антирекорд.

Больший антирекорд у игры был только 3 марта 2022 года: в этот день CD Projekt RED объявила о прекращении продаж своих игр в России и Беларуси, после чего русскоязычные (и частично китайские) игроки массово оставили тысячи негативных отзывов. Однако Steam пометил этот период как ревью-бомбинг и отфильтровал из основного рейтинга, поэтому общий процент почти не пострадал, в отличие от текущих дней ремастера, где негатив связан с реальными техническими проблемами и уже влияет на общий рейтинг.

Игроки массово жалуются на технические проблемы: баги с сохранениями, сильные графические артефакты (особенно на AMD до выхода свежего драйвера), размытие и гостинг при апскейле, выцветшее и слишком светлое освещение, падение производительности и изменения атмосферы по сравнению с next-gen версией 2022 года. На фоне такого потока негатива общий рейтинг игры в Steam начал снижаться. Ещё вчера он держался на отметке 96% положительных отзывов, сейчас опустился до 95%.

При этом ремастер одновременно поставил новый абсолютный рекорд одновременных игроков - свыше 120 тысяч человек в Steam. Критики тоже высоко оценили обновление (94/100 на Metacritic).

CD Projekt RED уже выпустила рекомендации по драйверам и обещает патчи. Пока же бесплатное крупное обновление стало для легендарной RPG самым "токсичным" стартом за все время существования.