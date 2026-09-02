Ремастер The Witcher 3 - это не попытка заработать деньги: представитель CD Projekt RED ясно дал это понять

Ремастер The Witcher 3: Wild Hunt стал большим сюрпризом на недавно завершившейся выставке Gamescom. CD Projekt RED в очередной раз порадовала геймеров, объявив о разработке множества улучшений, которые будут бесплатными для существующих пользователей. Таким образом, поляки в очередной раз продемонстрировали, что они не типичная компания, стремящаяся к прибыли любой ценой, и этот факт теперь официально подтверждён.

В интервью The Game Business Михал Новаковский ясно дал понять, что для польской команды ремастеринг игры — это не просто очередная возможность заработать деньги. По словам члена совета директоров и со-генерального директора, разработчики никогда не рассматривали возможность выпуска The Witcher 3: Wild Hunt Remastered в качестве платного релиза. Более того, идея ремастера возникла во время работы с Fool's Theory над Songs of the Past.

Мы никогда не задавали себе этот вопрос. По мере того, как мы углублялись в разработку Songs of the Past с Fool's Theory, мы начали говорить: «Почему бы не сделать эту игру более современной? Всё казалось созданным 10 лет назад». Потому что, в конце концов, прошло уже больше десяти лет.

Изначально разработчики хотели улучшить несколько элементов, чтобы, несмотря на 11-летний возраст, третья часть приключений Геральта из Ривии по-прежнему ощущалась свежей. Однако со временем список изменений значительно разросся, и только тогда стало ясно, что в разработке находится полноценный ремастер.

Мы начали обсуждать, что мы могли бы сделать, чтобы улучшить игру. Началось с мелочей, которые переросли в более масштабный проект, и внезапно мы поняли, что у нас в руках ремастер. Но возвращаясь к вашему первоначальному вопросу о коммерческих аспектах — мы никогда не думали об этом так. Чисто коммерческая часть — это дополнение, но что касается самой игры, мы посчитали, что предоставлять её игрокам, которые уже ею владеют, — это подход в стиле CDPR. Мы просто не стали бы это рассматривать.

Кроме того, Новаковский рассказал, что создание третьего дополнения для третьей части «Ведьмака» — это то, что CD Projekt RED рассматривала уже давно. Однако от этой идеи надолго отказались, и даже после начала сотрудничества с Fool's Theory у студии оставались сомнения, которые в итоге развеялись.

Мы чувствовали, что The Witcher 3 — это закрытая глава, и мы к ней больше не вернёмся. Но произошла череда счастливых совпадений. Мы начали работать с Fool's Theory. Они должны были работать над ремейком The Witcher 1, но поняли, что проекту нужно немного больше времени из-за некоторых технологических зависимостей, связанных с The Witcher 4.



На самом деле, идея третьего дополнения долгое время крутилась у нас в голове, но в итоге она оставалась нереализованной. Мы никогда не думали, что вернёмся к ней. Но один разговор повлёк за собой другой, и наконец мы сказали: «Почему бы не сделать дополнение?» Имеет ли это вообще смысл после всего этого времени? Кто-нибудь когда-нибудь делал что-то подобное для одиночной игры? Это привело нас к выводу: «Звучит безумно, но давайте дадим Геральту ещё один шанс». Однажды мне сказали: «Вы, ребята, ведёте непрерывную одиночную игру». Я немного посмеялся, но они были правы. Мы создаём моменты, которые привлекают новых людей.

Было ли хорошей идеей отправлять Геральта в ещё одно приключение после стольких лет? Ответ станет известен в следующем году. Однако некоторые аналитики уже считают, что третье дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt обречено на успех.