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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 36 064 оценки

Ремастер The Witcher 3: Wild Hunt на ПК получил хотфикс с несколькими исправлениями

monk70 monk70

Для ПК-версии The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered выпустили новый хотфикс, исправляющий две ошибки, о которых сообщали игроки.

Первое исправление касается модификаций: теперь после отключения некоторых модов предметы и экипировка не должны пропадать из игры. Кроме того, разработчики устранили проблему с внешним видом Огненной Лошади — в режиме «Новая игра+» у неё снова должны корректно отображаться шоры.

Представители CD Projekt RED поблагодарили игроков за сообщения об обнаруженных неполадках. Обновление уже доступно на ПК. Информации о выходе аналогичного хотфикса на консолях пока нет.

ПК 319 Обновления 231
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Комментарии:  22
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Пользователь ВКонтакте

Наишикарнейший ремастер получился. С dlss 5.0 и трассировкой путей графоний и вовсе шедевр😍 Оригинал и рядом не стоял. // Rogal Dorn

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