Ремастер The Witcher 3: Wild Hunt на ПК получил хотфикс с несколькими исправлениями

Для ПК-версии The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered выпустили новый хотфикс, исправляющий две ошибки, о которых сообщали игроки.

Первое исправление касается модификаций: теперь после отключения некоторых модов предметы и экипировка не должны пропадать из игры. Кроме того, разработчики устранили проблему с внешним видом Огненной Лошади — в режиме «Новая игра+» у неё снова должны корректно отображаться шоры.

Представители CD Projekt RED поблагодарили игроков за сообщения об обнаруженных неполадках. Обновление уже доступно на ПК. Информации о выходе аналогичного хотфикса на консолях пока нет.