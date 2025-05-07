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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 32 440 оценок

Российские геймеры проведут майские праздники в "Ведьмаке 3", GTA и любимых ММО

Gutsz Gutsz

В преддверии активных майских праздников, геймеры собираются заниматься привычным для себя делом — играть в любимых проекты. Это не только способ отвлечься от повседневных дел, но и возможность вернуться к любимым игровым мирам — от культовых RPG до многопользовательских баталий. Свежий опрос от М.Видео-Эльдорадо потверждает, что игроки для этого чаще выбирают хорошо зарекомендовавшие проекты из прошлого, а не свежие релизы.

Аналитики зафиксировали, что вкусы аудитории остаются разнообразными. Результаты голосования показали следующую картину:

  • Онлайн-игры и MMO — абсолютный лидер с результатом 28,28%. Игроки отмечают, что в будни времени на такие проекты не хватает, а длинные праздники позволяют погрузиться в них с головой.
  • Классические одиночные игры18,08% выбрали тайтлы вроде The Witcher 3: Wild Hunt, Mass Effect, Skyrim и других одиночных RPG, в которых важна история и атмосфера.
  • Категория "Другое"19,83% участников указали широкий спектр игр: от GTA V и San Andreas до Minecraft, The Sims 4, Honkai: Star Rail, Roblox и CS 2.
  • Свежие релизы 2024–2025 годов14,87% интересуются новыми проектами вроде Assassin’s Creed Shadows, Kingdom Come: Deliverance 2, The Last of Us Part II Remastered и Split Fiction.
  • Новинки, приуроченные к майским праздникам2,62% выбрали игры, вышедшие буквально в последние дни апреля и начале мая.

Также стоит отметить, что ПК остаётся самой популярной платформой среди респондентов (66,17%), а PlayStation и портативные устройства удерживают позиции на втором и третьем местах. Смартфоны, Xbox и Nintendo Switch в этот раз не стали массовым выбором.

Весьма символично, что одним из главных героев этих праздничных выходных стал именно The Witcher 3: Wild Hunt. В этом году культовая RPG от CD Projekt RED празднует своё десятилетие, и многие геймеры, как видно из результатов опроса, решили отметить юбилей возвращением к приключениям Геральта из Ривии. Разработчики уже начали отмечать эту важную дату, выпустив праздничные материалы и напомнив о значении проекта для всей индустрии.

CD Projekt RED начинает праздновать юбилей игры "Ведьмак 3" - 10 лет с момента релиза культовой RPG

Не менее показательно и то, что в число самых популярных игр снова вошли части серии Grand Theft Auto. Интерес к франшизе заметно вырос на фоне громкого выхода второго трейлера GTA 6, который вызвал бурную реакцию как среди фанатов, так и в профессиональной среде — многие разработчики назвали его "игрой из будущего".

"Игра из будущего": Разработчики игр удивились уровню детализации и качеству графики во втором трейлере GTA 6

А вы во что собираетесь играть на этих выходных?

29
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
Lyс

Я оригинал обливы перепрохожу и странное дело - даже сюжетка на фоне многих новых игр не такая уж и плохая, а раньше казалась посредственной. Тёмное братство вообще от квеста к квест кайф, вроде просто поди убей, но нет, у каждого атмосфера, история, подходы, доп.условия. За все время с её выхода только ведьмак к такому приблизился в плане квестов

18
-zotik-

Нет она так и осталась калом

11
cthulhu42

Такая же фигня. Облу прохожу.

Константин335

Зачем играть в оригинал, когда вышел ремейк?

theatre off tragedy

да сюжет облы по сравнению со скайримом и фалоут 4 просто классный

в скайриме ваще всё сразу - вот ты и вампир, и слышащий, и довакин, и оборотень - всё после 1го же квеста везде

в фалоут 4 ваще сюжет тупой - 1наковые миссии делать не репутацию во всех гильдиях пока не наберёшь сколько надо

а в обле прям реально квесты интересные - особенно у асасинов и шеогората

1
Дворф

а во что играть как не в ведьмака

10
-zotik-

Я в тесо буду играть

5
Lvinomord

А вы во что собираетесь играть на этих выходных? Я буду тут)

9
HellowRainbow

Как это тупорыло банально. А потом удивляемся, почему индустрия в заднице

9
ThoughtfulGerardo

я как минимум проведу полдня на даче копая....

7
MadDarkGuard

О да, куда же без этого))

Maksikrus

А на даче, а на даче, всё иначе - всё пи3daче ! Вот будет лето - поедем на дачу, в руках лопаты - xyячим, xyячим !

(Ленинград)

Lady_Leda

Я вернусь в Сиродил, там еще не сделано уйма всего)

6
Ded Chelyabinsk

Оригинал не осилил, скучная до

5
SoRaS3

Вчера как раз открыл десяток "вопросов" в Ведьмаке 3. ))

И на Обливион Ремастер - около 150 модов. (мелкие доработки, для комфортной игры)

5
Jarvis666

Зачем играть в это старьë когда вышел Амогус в 3D?

4
Egik81

На первом месте игра под названием улица и друзья-подруги. В перерывах Age of Empires II DE и покатушки в TSW2.

3
cthulhu42

Фу. Подруги фу фу фу. Это не для мужиков)))

5
666ANUBIS666

Call Of Duty World At War, буду знамя на рейхстаг устанавливать.

3
Egik81

Поиграл бы за генерал-лейтенанта К. Н. Деревянко на борту линкора "Миссури" ? Ведь на нем и закончилась Вторая Мировая Война в сентябре 1945 года. Когда был подписан акт о капитуляции Японии.

2
Tauch

На прошлых выходных прошел вуконга, на этих буду в донки конга, а после праздников в новый дум. А вообще, очень жалко видеть такой малый процент в новых одиночных играх и такой большой процент в онлайн дрочильнях

3
MadDarkGuard

Они похоже школьников опрашивали, те только в онлайн в основном наяривают.

2
Tauch MadDarkGuard

Да не, куча людей постарше из моего круга общения пилят в Кс, апекс да другую дрочь, бывший коллега по универской практике так вообще хочет пс5 купить только ради фифы, говоря, что из части в часть игра меняется и стоимость 7к оправдана. И большая часть из этих людей затирают про скуку в синглплеерных играх, да и знают из них дай бог ведьмака с гта. Повезет, если слышали, а тем более играли во что-то, что продалось меньше 30 лямов копий

1
гавгав

В Крестик и нолик.

2
cthulhu42

Нихрена. Буду бухать, блевать и трахаться......В Обливионе)))

2
Игорь Болонев

я в скайриме только до совнгарда добрался

1
jax baron

правильно больше играть в ничего - нам всё запретили и играем что осталось.

1
cthulhu42

хз кому там че запретили. Я во все играю. Зеленый магазин никто не отменял.

2
jax baron cthulhu42

ну его не в счёт (и главное пускай дальше ОНИ не знают XD) А вообще дюнева мешает во многое бы поиграл

MadDarkGuard jax baron

Ну, с денувой только совсем новые игры стоят дорого, а так на распродажах в Стиме всё очень даже терпимо по цене.

jax baron MadDarkGuard

так новинки нам и не дают в стиме - ну например те же юбики - сега

Человек-Анекдот

Блог по опроснику от М.Видео 🤣🤣

1
jax baron

а я буду играть warhammer chaos gate daemonhunters, warhammer age of sigmar: realms of ruin, и как раз начну в Expedition 33

Константин335

Я вот буду проходить GTA V Enhanced

best_nick_jokker

Bg3 на релизе прошёл. Теперь перепрохожу облизанную патчами по новой )