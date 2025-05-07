Российские геймеры проведут майские праздники в "Ведьмаке 3", GTA и любимых ММО

В преддверии активных майских праздников, геймеры собираются заниматься привычным для себя делом — играть в любимых проекты. Это не только способ отвлечься от повседневных дел, но и возможность вернуться к любимым игровым мирам — от культовых RPG до многопользовательских баталий. Свежий опрос от М.Видео-Эльдорадо потверждает, что игроки для этого чаще выбирают хорошо зарекомендовавшие проекты из прошлого, а не свежие релизы.

Аналитики зафиксировали, что вкусы аудитории остаются разнообразными. Результаты голосования показали следующую картину:

Также стоит отметить, что ПК остаётся самой популярной платформой среди респондентов (66,17%), а PlayStation и портативные устройства удерживают позиции на втором и третьем местах. Смартфоны, Xbox и Nintendo Switch в этот раз не стали массовым выбором.

Весьма символично, что одним из главных героев этих праздничных выходных стал именно The Witcher 3: Wild Hunt. В этом году культовая RPG от CD Projekt RED празднует своё десятилетие, и многие геймеры, как видно из результатов опроса, решили отметить юбилей возвращением к приключениям Геральта из Ривии. Разработчики уже начали отмечать эту важную дату, выпустив праздничные материалы и напомнив о значении проекта для всей индустрии.

Не менее показательно и то, что в число самых популярных игр снова вошли части серии Grand Theft Auto. Интерес к франшизе заметно вырос на фоне громкого выхода второго трейлера GTA 6, который вызвал бурную реакцию как среди фанатов, так и в профессиональной среде — многие разработчики назвали его "игрой из будущего".

А вы во что собираетесь играть на этих выходных?