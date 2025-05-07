Российские геймеры проведут майские праздники в "Ведьмаке 3", GTA и любимых ММО

В преддверии активных майских праздников, геймеры собираются заниматься привычным для себя делом — играть в любимых проекты. Это не только способ отвлечься от повседневных дел, но и возможность вернуться к любимым игровым мирам — от культовых RPG до многопользовательских баталий. Свежий опрос от М.Видео-Эльдорадо потверждает, что игроки для этого чаще выбирают хорошо зарекомендовавшие проекты из прошлого, а не свежие релизы.
Аналитики зафиксировали, что вкусы аудитории остаются разнообразными. Результаты голосования показали следующую картину:
- Онлайн-игры и MMO — абсолютный лидер с результатом 28,28%. Игроки отмечают, что в будни времени на такие проекты не хватает, а длинные праздники позволяют погрузиться в них с головой.
- Классические одиночные игры — 18,08% выбрали тайтлы вроде The Witcher 3: Wild Hunt, Mass Effect, Skyrim и других одиночных RPG, в которых важна история и атмосфера.
- Категория "Другое" — 19,83% участников указали широкий спектр игр: от GTA V и San Andreas до Minecraft, The Sims 4, Honkai: Star Rail, Roblox и CS 2.
- Свежие релизы 2024–2025 годов — 14,87% интересуются новыми проектами вроде Assassin’s Creed Shadows, Kingdom Come: Deliverance 2, The Last of Us Part II Remastered и Split Fiction.
- Новинки, приуроченные к майским праздникам — 2,62% выбрали игры, вышедшие буквально в последние дни апреля и начале мая.
Также стоит отметить, что ПК остаётся самой популярной платформой среди респондентов (66,17%), а PlayStation и портативные устройства удерживают позиции на втором и третьем местах. Смартфоны, Xbox и Nintendo Switch в этот раз не стали массовым выбором.
Весьма символично, что одним из главных героев этих праздничных выходных стал именно The Witcher 3: Wild Hunt. В этом году культовая RPG от CD Projekt RED празднует своё десятилетие, и многие геймеры, как видно из результатов опроса, решили отметить юбилей возвращением к приключениям Геральта из Ривии. Разработчики уже начали отмечать эту важную дату, выпустив праздничные материалы и напомнив о значении проекта для всей индустрии.
Не менее показательно и то, что в число самых популярных игр снова вошли части серии Grand Theft Auto. Интерес к франшизе заметно вырос на фоне громкого выхода второго трейлера GTA 6, который вызвал бурную реакцию как среди фанатов, так и в профессиональной среде — многие разработчики назвали его "игрой из будущего".
А вы во что собираетесь играть на этих выходных?
Я оригинал обливы перепрохожу и странное дело - даже сюжетка на фоне многих новых игр не такая уж и плохая, а раньше казалась посредственной. Тёмное братство вообще от квеста к квест кайф, вроде просто поди убей, но нет, у каждого атмосфера, история, подходы, доп.условия. За все время с её выхода только ведьмак к такому приблизился в плане квестов
Нет она так и осталась калом
Такая же фигня. Облу прохожу.
Зачем играть в оригинал, когда вышел ремейк?
да сюжет облы по сравнению со скайримом и фалоут 4 просто классный
в скайриме ваще всё сразу - вот ты и вампир, и слышащий, и довакин, и оборотень - всё после 1го же квеста везде
в фалоут 4 ваще сюжет тупой - 1наковые миссии делать не репутацию во всех гильдиях пока не наберёшь сколько надо
а в обле прям реально квесты интересные - особенно у асасинов и шеогората
а во что играть как не в ведьмака
Я в тесо буду играть
А вы во что собираетесь играть на этих выходных? Я буду тут)
Как это тупорыло банально. А потом удивляемся, почему индустрия в заднице
я как минимум проведу полдня на даче копая....
О да, куда же без этого))
А на даче, а на даче, всё иначе - всё пи3daче ! Вот будет лето - поедем на дачу, в руках лопаты - xyячим, xyячим !
(Ленинград)
Я вернусь в Сиродил, там еще не сделано уйма всего)
Оригинал не осилил, скучная до
Вчера как раз открыл десяток "вопросов" в Ведьмаке 3. ))
И на Обливион Ремастер - около 150 модов. (мелкие доработки, для комфортной игры)
Зачем играть в это старьë когда вышел Амогус в 3D?
На первом месте игра под названием улица и друзья-подруги. В перерывах Age of Empires II DE и покатушки в TSW2.
Фу. Подруги фу фу фу. Это не для мужиков)))
Call Of Duty World At War, буду знамя на рейхстаг устанавливать.
Поиграл бы за генерал-лейтенанта К. Н. Деревянко на борту линкора "Миссури" ? Ведь на нем и закончилась Вторая Мировая Война в сентябре 1945 года. Когда был подписан акт о капитуляции Японии.
На прошлых выходных прошел вуконга, на этих буду в донки конга, а после праздников в новый дум. А вообще, очень жалко видеть такой малый процент в новых одиночных играх и такой большой процент в онлайн дрочильнях
Они похоже школьников опрашивали, те только в онлайн в основном наяривают.
Да не, куча людей постарше из моего круга общения пилят в Кс, апекс да другую дрочь, бывший коллега по универской практике так вообще хочет пс5 купить только ради фифы, говоря, что из части в часть игра меняется и стоимость 7к оправдана. И большая часть из этих людей затирают про скуку в синглплеерных играх, да и знают из них дай бог ведьмака с гта. Повезет, если слышали, а тем более играли во что-то, что продалось меньше 30 лямов копий
В Крестик и нолик.
Нихрена. Буду бухать, блевать и трахаться......В Обливионе)))
я в скайриме только до совнгарда добрался
правильно больше играть в ничего - нам всё запретили и играем что осталось.
хз кому там че запретили. Я во все играю. Зеленый магазин никто не отменял.
ну его не в счёт (и главное пускай дальше ОНИ не знают XD) А вообще дюнева мешает во многое бы поиграл
Ну, с денувой только совсем новые игры стоят дорого, а так на распродажах в Стиме всё очень даже терпимо по цене.
так новинки нам и не дают в стиме - ну например те же юбики - сега
Блог по опроснику от М.Видео 🤣🤣
а я буду играть warhammer chaos gate daemonhunters, warhammer age of sigmar: realms of ruin, и как раз начну в Expedition 33
Я вот буду проходить GTA V Enhanced
Bg3 на релизе прошёл. Теперь перепрохожу облизанную патчами по новой )