Российский разработчик выпустил для The Witcher 3 сюжетное дополнение о новых приключениях Цири

Для культовой ролевой игры The Witcher 3: Wild Hunt состоялся релиз масштабной фанатской модификации под названием «Рассвет над Ковиром» или же Dawn over Kovir. Проект представляет собой неофициальное сюжетное дополнение, которое расширяет географию игры, добавляя регион Ковир и Повисс, и предлагает игрокам новую историю, полностью сосредоточенную на Цири.

Сюжет мода переносит действие в северное королевство, где Цири, уже прошедшая через ведьмачьи мутации, сталкивается с новыми вызовами. В центре повествования находится внутренний конфликт героини: разочарованная в людях, она балансирует между состраданием и яростью. Разработчик делает акцент на моральном выборе — игрокам предстоит решать, сохранит ли Цири человечность или сама превратится в чудовище, на которых привыкла охотиться.

Автором модификации выступил российский разработчик Александр Фандера-Маслов (Fandera). По его словам, источником вдохновения при создании проекта послужил кинематографический трейлер следующей части франшизы — The Witcher IV. Несмотря на это, «Рассвет над Ковиром» является самостоятельным произведением и не претендует на связь с будущими официальными релизами студии CD Projekt RED.

На текущий момент доступна версия 0.9, которая включает в себя полностью завершенную сюжетную линию. Прохождение занимает от 45 минут до полутора часов. Мод содержит полную русскоязычную локализацию текста. Скачать модификацию можно бесплатно прямо с нашего сайта:

Подобные амбициозные проекты наглядно демонстрируют, в каком направлении может развиваться история серии. «Рассвет над Ковиром» фактически становится интересной неофициальной предпосылкой к четвертой части игры, позволяя фанатам вновь примерить на себя роль ведьмачки. И хотя до полноценного релиза новой саги еще далеко, такие дополнения способны скрасить длительное ожидание.

Впрочем, разработка официального продолжения обещает быть непростой. Переход на новые технологии всегда сопряжен с трудностями, и, согласно последним данным, именно движок Unreal Engine 5 может стать одним из главных вызовов для CD Projekt RED в процессе создания The Witcher 4.