Русский голос Геральта Всеволод Кузнецов снялся в рекламе московской таверны "Под ведьмачьим мечом"

Известный актер озвучивания Всеволод Кузнецов, подаривший голос Геральту из Ривии в во второй и третьей части The Witcher, появился в рекламном ролике тематической таверны "Под ведьмачьим мечом" в Москве.

Об этом сообщили в официальной vk-группе заведения. Таверна, открывшаяся 1 октября 2024 года, полностью посвящена вселенной Анджея Сапковского и играм CD Projekt RED. Здесь гостей ждут средневековый антураж, блюда и "ведьмачьи эликсиры" с отсылками к книгам и играм, интерактивные испытания, доска заказов, турниры по гвинту и атмосфера Новиграда и Туссента.

Всеволод Кузнецов уже неоднократно посещал это место: ранее он давал здесь интервью, участвовал в мероприятиях и встречался с фанатами. Теперь актер стал лицом рекламной кампании таверны, что особенно радует поклонников - голос настоящего Геральта звучит в промо заведения, созданного именно для любителей "Ведьмака".