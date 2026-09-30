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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 35 935 оценок

Русский голос Геральта Всеволод Кузнецов снялся в рекламе московской таверны "Под ведьмачьим мечом"

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Известный актер озвучивания Всеволод Кузнецов, подаривший голос Геральту из Ривии в во второй и третьей части The Witcher, появился в рекламном ролике тематической таверны "Под ведьмачьим мечом" в Москве.

Об этом сообщили в официальной vk-группе заведения. Таверна, открывшаяся 1 октября 2024 года, полностью посвящена вселенной Анджея Сапковского и играм CD Projekt RED. Здесь гостей ждут средневековый антураж, блюда и "ведьмачьи эликсиры" с отсылками к книгам и играм, интерактивные испытания, доска заказов, турниры по гвинту и атмосфера Новиграда и Туссента.

Всеволод Кузнецов уже неоднократно посещал это место: ранее он давал здесь интервью, участвовал в мероприятиях и встречался с фанатами. Теперь актер стал лицом рекламной кампании таверны, что особенно радует поклонников - голос настоящего Геральта звучит в промо заведения, созданного именно для любителей "Ведьмака".

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Комментарии:  232
Ваш комментарий
MaDemonCat

То есть записать озвучку - ай-яй-яй, пиратам не помогаю! А как брать бабло за рекламу заведения, которое 100% не платит отчисления за использование стилистики - это другое! ))

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