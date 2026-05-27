Рынок прохладно встретил новое DLC для The Witcher 3 - акции CD Projekt ушли вниз

После официального анонса дополнения «Баллады прошлого» для The Witcher 3: Wild Hunt стоимость акций CD Projekt снизилась более чем на 4%. Инвесторы отреагировали на новости заметно сдержаннее, чем ожидали поклонники серии.

На момент публикации ценные бумаги польской компании торговались примерно по 239 злотых за акцию, хотя утром после открытия биржи цена была выше. Впрочем, аналитики пока не считают падение критическим и допускают, что ситуация может быстро измениться.

Причины такой реакции официально не раскрываются. Часть экспертов предполагает, что инвесторы ожидали более крупного анонса или более близких сроков выхода дополнения. Кроме того, уже 28 мая CD Projekt должна опубликовать новый финансовый отчёт, который способен повлиять на дальнейшее движение акций.

Само дополнение получило название Songs of the Past («Баллады прошлого»). Над проектом работает студия Fool’s Theory, ранее уже сотрудничавшая с CD Projekt. Пока разработчики раскрыли минимум подробностей: известно лишь, что главным героем вновь станет Геральт из Ривии, которому предстоит отправиться в совершенно новое приключение.

Выход DLC запланирован на 2027 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Для The Witcher 3 это станет первым крупным сюжетным дополнением за многие годы после завершения основной поддержки игры.