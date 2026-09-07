"С ней лучше не связываться": в "Ведьмаке 3: Баллады прошлого" не дадут завести роман с бабушкой Лютика

В новом дополнении для "Ведьмака 3" - "Баллады прошлого" - Геральт отправится в поместье де Леттенхоф, чтобы разыскать следы пропавшего Лютика. Там ведьмак встретит двух ключевых родственниц барда: его кузину Лилу, дерзкую девушку, мечтающую о приключениях, и его бабушку - строгую и суровую главу семьи.

Как выяснилось в ходе презентации на GamesCom, если Лила может претендовать на роль романтического интереса (разработчики намекнули на "напряжение" между ней и Геральтом), то с бабушкой такой номер не пройдет. В интервью порталу PCGamesN креативный директор Каролина Кузя-Рокош ответила на вопрос журналиста о возможности романа с пожилой матриарх семьи. Вердикт был категоричным:

Что ж, она примерно того же возраста, что и Геральт, но, о, бабушка была бы грозным противником, с ней лучше не связываться! Она должна быть главой семьи; она очень строгая, довольно серьезная.

Таким образом, фанатам, надеявшимся на неожиданный романтический поворот с бабушкой Лютика, придется смириться: эта суровая женщина не поддастся обаянию Белого Волка. Зато у игроков будет возможность проявить нежность к Лиле - в демо-версии даже показали сцену, где Геральт может обнять ее после тяжелой битвы.

Дополнение "Баллады прошлого" выйдет в 2027 году. Точная дата или месяц релиза пока неизвестны.