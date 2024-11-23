Самый популярный мод для The Witcher 3, HD Reworked Project, получил полную версию для nextgen-обновления

Моддер HalkHoganPL, автор самого популярного мода для The Witcher 3: Wild Hunt – HD Reworked Project – выпустил его полную версию для nextgen-обновления игры. Официальное обновление от CD Projekt RED уже содержит данный мод, но далеко не его финальный вариант. Теперь же моддер обновил и улучшил максимально возможное количество текстур. Общий вес файлов составляет порядка 12 ГБ.
Новая версия популярного мода приносит огромные улучшения во весь игровой мир, сделав его более красивым, реалистичным и полным деталей. Мод также включает в себя более качественные 3D-модели, что делает персонажей и элементы окружающей среды более реалистичными. Улучшенные модели высокого разрешения углубят погружение игроков, улучшая общее впечатление.
Одной из самых захватывающих особенностей этого мода является то, что он не требователен и не ухудшает прозиводительноссть. Это означает, что игроки могут наслаждаться улучшенными визуальными эффектами, не жертвуя производительностью на своих текущих системах. Мод The Witcher 3 HD Reworked NextGen разработан для оптимизации использования ресурсов, обеспечивая высочайшую производительность даже с улучшенной графикой.
Корпоратам стоило бы поучиться у этого моддера делать оптимизацию своих поделок. На фоне этих рукажопов он выглядит как божечка, что творит какую то чёрную магию. Ассеты и текстуры стали заметно качественней, а производительность не ухудшилась.
Чему им учится, как лего можно его купить ?
Автор бездарь! Это старая версия мода! Новая версия мода называется The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition v.20!
Вот правильная ссылка!
https://www.nexusmods.com/witcher3/mods/9963?tab=files
Не надо гнать, если не знаешь ситуации. У меня была правильная ссылка, это модераторы исправили, потому как на сайте на тот момент был только старый вариант. Сейчас уже залили новый.
Как же он любит ведьмак 3 и его можно понять, игра шедевр🙂
Снова пере проходить
Надеюсь в будущем он также придаст своим золотым рукам в совершенствовании моделей персонажей на новый уровень.
www.youtube.com/watch?v=jD1mNA4Efcw
Мод, это просто текстуры, и замена некоторых моделей, он ничего не оптимизирует. Если есть запас по VRAM, то мод не повлияет на производительность, но улучшит картинку, за счёт большего потребления VRAM.
И ссылка тут на старый мод, как ниже доугиеклмментатоы указали.
Сколько фпс будет тянуть в фулл нд , на 3070 ти ,кто подскажет?
Если прям ультра и полный фарш с длсс думаю под 100 точно будет)