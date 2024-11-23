Самый популярный мод для The Witcher 3, HD Reworked Project, получил полную версию для nextgen-обновления

Моддер HalkHoganPL, автор самого популярного мода для The Witcher 3: Wild Hunt – HD Reworked Project – выпустил его полную версию для nextgen-обновления игры. Официальное обновление от CD Projekt RED уже содержит данный мод, но далеко не его финальный вариант. Теперь же моддер обновил и улучшил максимально возможное количество текстур. Общий вес файлов составляет порядка 12 ГБ.

Новая версия популярного мода приносит огромные улучшения во весь игровой мир, сделав его более красивым, реалистичным и полным деталей. Мод также включает в себя более качественные 3D-модели, что делает персонажей и элементы окружающей среды более реалистичными. Улучшенные модели высокого разрешения углубят погружение игроков, улучшая общее впечатление.

Одной из самых захватывающих особенностей этого мода является то, что он не требователен и не ухудшает прозиводительноссть. Это означает, что игроки могут наслаждаться улучшенными визуальными эффектами, не жертвуя производительностью на своих текущих системах. Мод The ​​Witcher 3 HD Reworked NextGen разработан для оптимизации использования ресурсов, обеспечивая высочайшую производительность даже с улучшенной графикой.