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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 29 939 оценок

Самый популярный мод для The Witcher 3 получил полную версию для nextgen-обновления

monk70
Новости

Моддер HalkHoganPL, автор самого популярного мода для The Witcher 3: Wild Hunt – HD Reworked Project – выпустил его полную версию для nextgen-обновления игры. Официальное обновление от CD Projekt RED уже содержит данный мод, но далеко не его финальный вариант. Теперь же моддер обновил и улучшил максимально возможное количество текстур. Общий вес файлов составляет порядка 12 ГБ.

The Witcher 3 "HD Reworked Project 12.0"

Новая версия популярного мода приносит огромные улучшения во весь игровой мир, сделав его более красивым, реалистичным и полным деталей. Мод также включает в себя более качественные 3D-модели, что делает персонажей и элементы окружающей среды более реалистичными. Улучшенные модели высокого разрешения углубят погружение игроков, улучшая общее впечатление.

Одной из самых захватывающих особенностей этого мода является то, что он не требователен и не ухудшает прозиводительноссть. Это означает, что игроки могут наслаждаться улучшенными визуальными эффектами, не жертвуя производительностью на своих текущих системах. Мод The ​​Witcher 3 HD Reworked NextGen разработан для оптимизации использования ресурсов, обеспечивая высочайшую производительность даже с улучшенной графикой.

18
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
ZER0 T0LERANCE

Корпоратам стоило бы поучиться у этого моддера делать оптимизацию своих поделок. На фоне этих рукажопов он выглядит как божечка, что творит какую то чёрную магию. Ассеты и текстуры стали заметно качественней, а производительность не ухудшилась.

11
Shadow B I G

Чему им учится, как лего можно его купить ?

-6
Armando_Creed

Снова пере проходить

3
DavieDzhons

Автор бездарь! Это старая версия мода! Новая версия мода называется The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition v.20!

3
DavieDzhons

Вот правильная ссылка!

https://www.nexusmods.com/witcher3/mods/9963?tab=files

3
петюша васькинов

Как же он любит ведьмак 3 и его можно понять, игра шедевр🙂

2
Leksanuch

Надеюсь в будущем он также придаст своим золотым рукам в совершенствовании моделей персонажей на новый уровень.

1
SERgik 777

Сколько фпс будет тянуть в фулл нд , на 3070 ти ,кто подскажет?

-1
Макс Макс 007
-8