Сапковский поговорил о молодом Геральте и заявил, что игровые и сериальные адаптации на него не влияют

Анджей Сапковский, создатель саги о ведьмаке, в новом интервью IGN высказался об адаптациях своей вселенной. В ответ на вопрос журналиста, слышит ли он какой-то определенный мысленный голос для Геральта, когда пишет его диалоги, и задумывается ли о знаменитых экранных или игровых озвучках, писатель заявил, что игровые и экранные воплощения Геральта никак не влияют на его Геральта из книг.

Я определенно стремлюсь к тому, чтобы письменный текст передавал специфику речи каждого отдельного персонажа книги. Это, в конце концов, основа и азбука работы писателя. "Знаменитые экранные/игровые исполнения" не оказывают на мое письмо в этом аспекте никакого влияния. Ни малейшего.

Таким образом, Сапковский в очередной раз отстранился от других воплощений Геральта, подчеркнув, что ни игровые озвучки, ни актеры сериала Netflix не влияют на то, как автор создает диалоги Геральта на страницах книг.

В интервью Сапковский также рассказал о работе над образом молодого Геральта в новом романе. По его словам, ему, автору, которому почти 80 лет, было непросто "влезть в шкуру" восемнадцатилетнего юноши, но ему помогли воспоминания о собственной юности.

Писатель отметил, что сознательно наделил молодого Геральта уязвимостью и склонностью к ошибкам. Образ "супермена, который всегда побеждает, никогда не сомневается и все знает", показался ему нарративно скучным. Поэтому, несмотря на мутации, Геральт в "Перекрестке воронов" проходит классический путь взросления - через ошибки и суровые уроки жизни.

Отвечая на вопрос о возможном продолжении истории молодого Геральта, Сапковский был краток: "Предела нет". Он также подтвердил, что рассматривает возможность написания новых рассказов во вселенной "Ведьмака".

Говоря о расширении франшизы, писатель признался, что открыт для необычных предложений. На вопрос о возможных театральных постановках, по аналогии с "Игрой престолов", он с иронией напомнил, что мюзиклы по "Ведьмаку" уже существуют - их было целых два. Книга Анджея Сапковского "Ведьмак: Перекресток воронов" вышла в прошлом году.