Сапковский считает: один из ключевых сюжетных моментов игр "Ведьмак" появился по ошибке, но фанаты упорно верят в неё

Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский утверждает, что один из ключевых сюжетных моментов игр о ведьмаке от CD Projekt на самом деле основан на ошибке, но «фанаты видеоигр цепляются за эту идею с поразительным упорством».
В новом сеансе вопросов и ответов на Reddit автор «Ведьмака» Анджей Сапковский заявил, что вся идея отдельных ведьмачьих школ основана на ошибке, и она никуда не делась, потому что «любители видеоигр» не хотят её отпускать.
Одно предложение о какой-то школе Волка таинственным образом попало в «Последнее Желание. Позже я счёл его недостойным развития, некорректным с точки зрения повествования и даже вредящим сюжету. Поэтому я больше никогда не включал и не упоминал ни гриффиндорцев, ни слизеринцев от мира «Ведьмака». Никогда.
Однако одного этого предложения было достаточно. Адаптаторы, особенно видеоигровики, цеплялись за эту идею с поразительной упорством и чудесным образом умножили эти «ведьмачьи школы». Совершенно ненужно.
Однако у него были и другие, более общие мысли о видеоиграх и телевизионных адаптациях его произведений, которые он считает вполне хорошими, но при этом изначально неполноценными.
Есть оригинал, а есть адаптации. Независимо от качества этих адаптаций, между литературным оригиналом и его адаптацией нет никаких зависимостей или точек соприкосновения. Оригинал существует сам по себе, и каждая адаптация существует сама по себе; невозможно перевести слова в образы, ничего не потеряв, и здесь не может быть никаких связей.
Более того, адаптации — это в основном визуализации, то есть превращение написанных слов в изображения, и нет необходимости доказывать превосходство написанного слова над изображениями, это очевидно. Письменное слово всегда и бесспорно торжествует над изображениями, и никакая картинка — ни анимированная, ни какая-либо другая — не может сравниться с силой написанного слова.
Ничего, что сценарии игр бывают в несколько раз толще хорошей такой книги? Ясно, что ему хочется себя на первое место выпятить, но и игры и фильмы это тоже в первую очередь словотворчество, а потом уже изображение, и создатели Ведьмака 1-3 заслуживают не меньше респекта, чем автор первоисточника.
А насчет школ, и правда, в книгах они как-то и не к месту, а вот для игр вполне годная идея.
Речь шла не про сценарии игр, а про конечный продукт. Сапковский говорит про то, что текст от которого у читателя формируются в голове образы всегда будет круче, чем чьи-то готовые образы которые кто-то для зрителя визуализировал.
мне тоже казалось эта странным я сначала думал что это разные базы-замки по производву ведмаков типа школа номер 1,2, 7 итп. просто оставшиеся ведьмаки тусуются в карморхене. а потом типа думал что у ведмаков были какие то типа школьные классы где были разные инструкторы проста и они делали по принципу не складвать все яца в оду корзину и посмотреть какие ведьмаке будут успешнее и эффективнее