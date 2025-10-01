Сапковский считает: один из ключевых сюжетных моментов игр "Ведьмак" появился по ошибке, но фанаты упорно верят в неё

Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский утверждает, что один из ключевых сюжетных моментов игр о ведьмаке от CD Projekt на самом деле основан на ошибке, но «фанаты видеоигр цепляются за эту идею с поразительным упорством».

В новом сеансе вопросов и ответов на Reddit автор «Ведьмака» Анджей Сапковский заявил, что вся идея отдельных ведьмачьих школ основана на ошибке, и она никуда не делась, потому что «любители видеоигр» не хотят её отпускать.

Одно предложение о какой-то школе Волка таинственным образом попало в «Последнее Желание. Позже я счёл его недостойным развития, некорректным с точки зрения повествования и даже вредящим сюжету. Поэтому я больше никогда не включал и не упоминал ни гриффиндорцев, ни слизеринцев от мира «Ведьмака». Никогда.



Однако одного этого предложения было достаточно. Адаптаторы, особенно видеоигровики, цеплялись за эту идею с поразительной упорством и чудесным образом умножили эти «ведьмачьи школы». Совершенно ненужно.

Однако у него были и другие, более общие мысли о видеоиграх и телевизионных адаптациях его произведений, которые он считает вполне хорошими, но при этом изначально неполноценными.

Есть оригинал, а есть адаптации. Независимо от качества этих адаптаций, между литературным оригиналом и его адаптацией нет никаких зависимостей или точек соприкосновения. Оригинал существует сам по себе, и каждая адаптация существует сама по себе; невозможно перевести слова в образы, ничего не потеряв, и здесь не может быть никаких связей.



Более того, адаптации — это в основном визуализации, то есть превращение написанных слов в изображения, и нет необходимости доказывать превосходство написанного слова над изображениями, это очевидно. Письменное слово всегда и бесспорно торжествует над изображениями, и никакая картинка — ни анимированная, ни какая-либо другая — не может сравниться с силой написанного слова.