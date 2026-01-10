Симулятор перекатов The Witcher 3 получил онлайн-режим, чтобы вы могли кувыркаться синхронно

Пользователь портала Nexus Mods под ником rejuvenate опубликовал амбициозный проект под названием Witcher Online, который добавляет в культовую ролевую игру от студии CD Projekt RED многопользовательский режим. Разработка велась с использованием официального инструментария REDkit, что позволило добиться глубокой интеграции сетевых функций в движок игры. Теперь фанаты могут путешествовать по миру Континента в компании друзей, наблюдая за их приключениями в реальном времени.

Основной функционал модификации сосредоточен на визуальной синхронизации действий игроков. Система корректно отображает экипировку персонажей, включая броню, оружие и прически. Игроки могут видеть передвижение напарников, их анимации во время бега, плавания, верховой езды и даже в бою. Синхронизируются атаки, уклонения, использование знаков, бомб и фаталити. Также поддерживается взаимодействие с модификацией Custom Player Characters, что дает возможность сменить внешность Геральта на любого другого персонажа или NPC для большего разнообразия.

Важной особенностью проекта является то, что он не превращает игру в полноценный кооператив с общим прохождением заданий. Квесты, состояние мира и неигровые персонажи остаются локальными для каждого пользователя. Это означает, что игроки не могут помогать друг другу в битвах с монстрами или совместно решать головоломки. Мод предлагает формат параллельного геймплея, где участники сессии видят друг друга и могут взаимодействовать через чат или систему эмоций, но технически каждый проходит свою версию истории. Для комфортной игры рекомендуется находиться на одном этапе сюжета или просто заниматься исследованием открытого мира.

Для любителей ролевого отыгрыша автор интегрировал поддержку мода Chill Out. Это позволяет персонажам взаимодействовать с окружением, например, сидеть на лавках, есть, пить, курить трубку или заниматься рыбалкой вместе с друзьями. Для работы Witcher Online требуется лицензионная версия игры The Witcher 3 последнего поколения. Скачать необходимые файлы клиента и сервера, а также ознакомиться с инструкцией по установке можно на странице проекта.